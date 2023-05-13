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Seçime bir gün kala resmen açıklandı: Asgari ücret 12.500 TL

Cumhurbaşkanı son dakika açıkladı. Asgari ücrete ara zam geliyor. Yeni asgari ücret 12.500 TL oluyor. Seçime 4 gün kala asgari ücretle çalışanlar havalara uçacak.

Seçime bir gün kala resmen açıklandı: Asgari ücret 12.500 TL

Seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretli çalışana müjdeli haber geldi. Merakla beklenen asgari ücret zammı açıklandı. Kamu işçilerinden sonra asgari ücretlinin de yüzü güldü. Asgari ücrete bir rekor zam daha geliyor. Yeni asgari ücret 12.500 TL'ye yükseliyor. Yani asgari ücrete %50 oranında zam yapılıyor. Cumhurbaşkanı müjdeyi akşam saatlerinde verdi çalışanlar resmen sevinçten havalara uçtu.

Ülkemizde, artan hayat pahalılığı nedeniyle hemen hemen herkes asgari ücret veya bunun çok üstünde bir maaşla çalışmaya başladı. Bu nedenle asgari ücret ve emekli aylığı zamları hemen hemen toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Temmuz ayına 1 aydan biraz az kalmışken rakamlar da netleşmeye başladı. İşte netleşen o rakam ve detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI

Ünlü sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında asgari ücret 12 bin 500 lira olacak ve en düşük emekli maaşı ise en az 10 bin lira olacak. Erdursun, çok fazla baskı olması durumunda en düşük emekli aylığının asgari ücrete yaklaşabileceğini ifade etti.

Bu gelişme, Türkiye'deki milyonlarca çalışan ve emekli için tarihi bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Enflasyonun artması ve hayat pahalılığının yükselmesi nedeniyle birçok vatandaş zorlu bir süreçten geçerken, bu artış kararı ile birlikte maddi açıdan rahatlama sağlayacak.

TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Uzmanların görüşleri de bu yönde ve asgari ücret ve en düşük emekli aylığının artırılması, işçi ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çoğu vatandaşın alım gücünün artması en azından bir kaç ay çalışanların ve emeklilerin rahat bir nefes almasını sağlayacak.

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