Resmi Gazete'de yayımlandı! Borç yapılandırma tarihi netleşti, vergi, prim, trafik cezası hepsi içinde

Devlete borcu olan vatandaşların merakla beklediği borç yapılandırma kanunu TBMM'de kabul edildi. Borç yapılandırma teklifi resmi gazetede de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girdi. Borç yapılandırma kanunu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merakla Takip ediliyor. Özellikle başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, borç yapılandırma başvuru tarihleri ne zaman? Hangi borçlarda yapılandırma var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tarihin en büyük borç yapılandırma kampanyası olarak duyurduğu kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik kanun teklifi TBMM'de kabul edilmişti. Teklif Resmi Gazetede’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca vatandaş şimdi hangi borçların yapılandırma kapsamına girdiğini, borç yapılandırma başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor? Borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kamuya borcu olan milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla beklenen borç yapılandırma kanunu TBMM'de kabul edildikten sonra resmi gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borç yapılandırma kanunu kapsamı kadar başvuru tarihleri de merak konusu oldu. Borç yapılandırma yasası 30 başvuruları 31 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak. Konuyu olan borçların yapılandırması başvuruları 31 Mayıs'ta kabul edilirken ilk taksit ödemesinin tarihi ise 30 Haziran 2023 olacak. Üstelik kanun kapsamında bu defa 48 ay taksit imkanı sunulacak.

BORÇ YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Komik olan borçların yapılandırılması yasası hangi borçları kapsıyor sorusunun yanıtı da merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili resmi kurumlardan yapılan açıklamaya göre yapılandırılacak olan borçlar Öğrenci kredisi, trafik, prim borcu, emlak, taşıtlar vergisi, askerlik, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, destekleme primi borçları, adli ve idari para cezaları oldu.

KAMUYA OLAN BORÇLARI SORGULAMA

Peki, kamuya olan borçlarını sorgulanması nasıl yapılır? Yani borcum olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Kamuya olan borçların sorgulanması e-devlet üzerinden yapılabildiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine girerek de Vergi borcunuz olup olmadığını sorgulama şansına sahipsiniz. 31 Aralık 2022 tarihi öncesi borçları kapsayan borç yapılandırma kanunu, borçların peşini ödenmesi durumunda Yurtiçi üretici fiyat endeksi tutarlığın %90'ından vazgeçilmesini de kapsıyor.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamuya olan borçların yapılandırılması için yöntemlerde merak ediliyor. Borç yapılandırma başvurusu için e-devlet şifrenizle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Zaten www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr Adresine giriş yaptığınızda sizden e-devlet şifresi ve T.C kimlik no istenecek. Ardından girişinizi tamamlayarak interaktif Vergi Dairesi üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Yine vergi dairelerine giderek şahsi başvuru yapmak da mümkün.