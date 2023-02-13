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PTT’den ihtiyaç sahibi herkese nakdi devlet desteği! Başvuru süresini kaçırmayanlara 1563 TL aylık ödeme verilecek

PTT’den ihtiyaç sahibi kişilere aylık nakit destek sözü geldi. Süresi içinde başvuru yapanlar 1563 TL yardım parası alacak.

PTT’den ihtiyaç sahibi herkese nakdi devlet desteği! Başvuru süresini kaçırmayanlara 1563 TL aylık ödeme verilecek

Nakit paraya ihtiyacı olan ve dar gelirli olan herkese devlet desteği ödemeleri devam ediyor. Her ay düzenli sağlanan bir çok yardımın ödeme kanalı ise PTT oluyor. PTT’den milyonlarca kişiye yeni müjde geldi. Başvuru yapan ve onay alan kişilere 1563 TL aylık maddi yardım ödemesi yapılacak. TC kimlik kartı ile PTT şubesine gidenler destek ödemesini kolayca alacak.

PTT’den ihtiyaç sahibi herkese nakdi devlet desteği! Başvuru süresini kaçırmayanlara 1563 TL aylık ödeme verilecek. Belirli şartları taşıyan herkese devletten sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Özellikle yaşlı vatandaşın elini hiç bırakmayan devlet, her ay 65 yaş aylığı ödemesi ile bu kişilerin hayatını daha kolay idame etmesine destek oluyor. Yaşlılık aylığı olarak da bilinen bu ödemeleri almak için bazı şartları taşımak gerekiyor. Peki bu şartlar neler? Kimler 65 yaş aylığı alabilir? İşte detaylar…

DÜZENLİ ÖDEMEDEN FAYDALANACAK KİŞİLER

65 yaş üstü tüm vatandaşlar şartları sağlamaları halinde her ay düzenli olarak bu ödemeden yararlanabilir. Şartlar ise Aile Bakanlığı tarafından ilan edildi. İşte yaşlılık aylığı almak için aranan başvuru şartları:

65 yaş üstü olmak

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamak

Herhangi bir geliri bulunmamak

Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması.

E-DEVLET VE SYDV’DEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Bu şartları taşıyan kişiler için başvuru adresleri de açıklandı. Başvurular TC kimlik no ile kabul ediliyor. Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet kapısını kullanabilecekleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da işlem yapabilir.

PTT’DEN KİMLİKLE ÖDEME ALABİLİRSİNİZ

Gerekli şartları taşıyarak başvuru yapan ve ödemesi onaylanan vatandaşlar için ödeme kanalı ise PTT oluyor. T.C kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine gidenler aylık olarak yaşlılık aylığı ödemelerini alabiliyor. Ödemeler her ay düzenli olarak yapılıyor ve Eğer isterseniz hesap açtırmanız durumunda bankamatik kartı ile PTT ATM'lerinden de ödemeyi almak mümkün oluyor.

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