PTT üzerinden destek ödemesi verilecek! 3038 TL çocuk yardım parası başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok destek ödemesi sağlanmaya devam ederken özellikle de çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Dar gelirli ailelere Bakanlık tarafından birçok destek ödemesi sağlanmaya devam ederken Bakanlık ihtiyaç sahibi vatandaşlara başvurmaları durumunda ödeme sağlıyor.

Kış boyu birçok ihtiyaç sahibinin tarafına destek ödemesi sağlanmaya devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu defa ilkokul, ortaokul veya lisede okuyan aileleri yakından ilgilendiren bir destek ödemesinin duyurusunda bulundu. Bakanlık tarafından bu destek ödemesinden yararlanmak üzere duyurulan şartları kişilerin karşılaması durumunda başvurularını yapabilecekler.

ÇOCUĞU OLANLARA DESTEK ÖDEMESİ SAĞLANIYOR

Destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşların şartları sağlamaları durumunda başvuruda bulunabilecekleri duyurulurken çocuğu okula giden aileler bahsi geçen destek ödemesinin detaylarını merak etmeye başladı. Bu yardımdan çocuğu okuyan dar gelirli vatandaşların yararlanabileceği aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşların şu şartları karşılaması gerektiği duyuruldu;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ailede 18 yaşından küçük okuyan birey bulunması,

Ailenin maddi yetersizliğinin bulunması şeklinde sıralandı.

BAŞVURU ADIMLARI BELLİ OLDU

Sosyal destek ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşların izlemesi gereken başvuru adımları şu şekilde yer aldı;

Bireyin ilk olarak E-devlet uygulamasına giriş yapması gerekiyor.

Giriş işlemi gerçekleştirildikten sonra arama butonuna Sosyal Ekonomik Destek yazması gerekli.

Aile ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığına ait olarak çıkacak seçeneğe tıklamaları gerekli.

Son olarak ise başvuru için gerekli olan bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Çocuğu okuyan dar gelirli ailelere eğitim desteği sağlanmaya devam ederken çocukların maddi imkansızlık nedeniyle eğitim hayatlarına son verilmesi durumu ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. İhtiyaç sahibi ve çocuğu anaokul, ilkokul, ortaokul veya lisede okuyan kişilere sağlanan destek ödemesine başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.