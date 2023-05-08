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PTT kartı ve TC kimlik kartı olanlara 1100 TL nakdi destek ödemesi

PTT kartı olanlara devletten yeni yardım ve destek müjdesi. Tam bir yıl boyunca 1100 TL nakliyi destek ödemesi verilecek. Yeni kimlik kartı olanlar başvuru yapabilir.

PTT kartı ve TC kimlik kartı olanlara 1100 TL nakdi destek ödemesi

Devlet seçim öncesi hiçbir vatandaşını unutmuyor sosyal yardım ve destek ödemeleri devam ediyor. Bu defa Müjdeli Haber PTT kartı olanlar için geldi. PTT kartı olanlara devletten 1100 TL nakdi destek ödemesi verilecek. Seçim öncesi yatırılacak olan Ödeme için yeni kimlik kartınızın da olması gerekiyor. E-devlet'ten başvuru yaparak her ay düzenli 1.100 TL nakit destek alabilirsiniz. PTT kartı onlara maddi yardım için şartlar haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek programları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1.100 TL destek ödemesi yapılacak aktarıldı. Bakanlık tarafından sağlanan ödemelerin her ay yapılacağı belirtilirken başvuru şartları da merak konusu oldu. İşte ödemeler hakkındaki tüm detaylar…

1 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan destek ödemeleri için açıklamalarda peş peşe geliyor. Çocuktan yaşlıya, hastadan hasta yakınına kadar pek çok kişinin yararlandığı ödemeler hakkındaki detaylar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sunulan destek paketi hakkında başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

18 yaşını tamamlaması,

Hane içerisinde yaşayan kişilerin noter, memur, muhtar olarak görev alan bireyler olmaması,

Belirtilen başvuru şartlarını sağlayan vatandaşların başvuru işlemlerini e-devlet sistemi üzerinden yapabileceği belirtildi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle yapılan destek ödemeleri için hanede yaşayan Kişi sayısına göre farklı tutarlardı ödeme yapılmaktadır. Vatandaşların aylık gelirleri baz alınarak yapılan ödemeler kapsamında yapılan ödeme tutarları şu şekildedir:

Hane geliri 450 TL ve altı olan ailelere 1.250 TL,

Hane geliri 450 TL ila 911,15 TL aralığında olan ailelere 1.110 TL,

Hane geliri 911,15 TL ila 1372,30 TL arasında olan ailelere 950 TL,

Hane geliri 1372,30 TL ve üzeri olan ailelere (2.835,90 TL’den az gelirin bulunması şartıyla) 850 TL ödeme yapılacaktır.

Destek ödemeleri 12 ay boyunca ailelerin hesaplarına yatırılıyor.

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