PTT Hesaplarınızı Kontrol Etmeyi Unutmayın! Hesaplara Tam Tamına 1.250 TL Net Tutar Geçiyor

İhtiyaç sahiplerinin başvuruda bulunabileceği yardım programı kapsamında Mart ayı sonunda ödemeler yapılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine destek ödemeleri ve diğer yardımları sürdürürken, bu hizmetleri çeşitlendirmeye başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ocak ayından bu yana yaptığı duyuruya göre yardımlarını artırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bugün bir açıklama daha geldi.

Sosyal Destek Ödemelerinde Artış Sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemde yapılan yardım ödemelerine ilişkin kamuoyu endişesi nedeniyle artan enflasyona ayak uydurabilmek için sosyal destek ödemelerini artırdı. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zamlardan etkilenen ödeme türlerinden biri olan "Türkiye Aile Destek Programı" kapsamında ödemeler Mart ayında başladı. Başvuruların kabul edilmeye başlandığı Türkiye Aile Destek Programı'nın ödeme oranlarının da artırıldığı açıklandı.

Tüm Ödemeler PTT Kullanılarak Yapılacak

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yer aldı. Kurban Bayramı öncesi ilk ödeme yapıldı. Haziran ayında İSE yürürlüğe girdi. Diğer ödemeler Temmuz ayında başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mart ayı ödemelerinin yapıldığını açıklayınca dikkatler yeniden bu yardıma çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet uygulaması, başvuru sahiplerinin bu yardım ödemesine erişebilecekleri kanallardır. Başvurularında IBAN'ı eksik olan vatandaşlar, ödemelerini PTT'den eksiksiz bir şekilde alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak ayında artış gösteren diğer sosyal yardım ödemelerine karşın bu destek ödemesini Ekim ayında artırmıştı. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri artık bir yardım bileşenini de içeriyor. Çocuk sayısına göre dağıtılan bu yardıma ek olarak yapılan ödemeler 850 TL artırılarak 1.250 TL'ye yükseltildi.

Yardıma İhtiyacı Olan Bireyler ise Fazladan 1.300 TL Alabilecek

Aile Bakanlığı çocuklu ailelere de yardım yapacak. Ödeme almak için PTT kullanılabilir durumdadır. Bir, iki veya üç çocuğu olan annelere 1300 TL yardım ödenir. Bu yardım birçok kişi tarafından zaten bir hayli aranan bir yardım olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok vatandaş, kampanya hakkında öğrenebilecekleri her şeyi öğrenerek destek ödemesinden yararlanacaklarına inanıyor.

Bakanlık ayrıca 1, 2 ve 3 çocuklu ebeveynlere de yardımcı olacak. Ayrıca bu yardım ödemelerinin nasıl yapılacağı da halkın araştırdığı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yardım ödemelerini PTT'den alırken asla bir problem yaşamayacaksınız. Başvurusu onaylananlar paralarını PTT şubelerinden hızlı bir şekilde alabilirler.

Ödemenin Toplam Maliyeti Kaç TL Olacak?

Devlet, çocuk sayısına bağlı olarak vatandaşlarına değişen derecelerde yardım sunmaktadır. Bir çocuğu olanlara 300 TL, iki çocuğu olanlara 400 TL, üç çocuğu olanlara 600 TL verilecek. Vatandaşlar çocuk sayısına göre ödeme alacak. Bu nedenle üç çocuğu olan bir vatandaş 1.300 TL destek ödemesine hak kazanacaktır. Bunun için önkoşul gereksinimlerin de karşılanması gerekir. Nitelikleri karşılayan herkes, devlet destekli bu girişime katılabilir.

Doğum Yardımı Nasıl Alınır?

Doğum desteği ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları e-Devlet portalından detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. e-Devlet portalına TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından veya başka bir giriş yöntemi ile doğum yardımı sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/ashb-dogum-yardimi-basvuru-sonucu-sorgulama adresine girerek doğum yardımı sorgulama işlemini hemen gerçekleştirebilirsiniz.