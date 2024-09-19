PTT AVM, ŞOK, Tarım Kredi BİM, A101, Migros ayçiçek yağı fiyatları! 57,50 TL'ye düştü

Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yükselen fiyatlar, vatandaşların en ucuz seçenekleri bulma çabalarını artırıyor. Peki, hangi zincir marketlerde ayçiçek yağı en uygun fiyata satılıyor? İşte detaylar.

Tüketicilerin En Çok Aradığı Soru

Artan ayçiçek yağı fiyatları, vatandaşların bu ürünle ilgili araştırmalarını da artırdı. İnternet kullanıcıları, "En ucuz ayçiçek yağı hangi markette?" sorusuna yanıt ararken, çeşitli zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırmak önemli bir hale geldi. Piyasada farklı markalar ve ambalaj seçenekleri sunulsa da, fiyat farklılıkları tüketicilerin tercihini belirlemede etkili oluyor.

Zincir Marketlerde Ayçiçek Yağı Fiyatları

Farklı zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları arasında belirgin farklar bulunuyor. İşte bazı büyük marketlerdeki güncel fiyatlar:

BİM Market

Sole 5 Lt Pet Ayçiçek Yağı: 209 TL

BİM, uygun fiyat politikasıyla dikkat çekerken, Sole markasıyla 5 litrelik pet ambalajda sunulan ayçiçek yağı, 209 TL olarak satışa sunuluyor.

Migros

Çotanak 5 Lt Kare Pet Ayçiçek Yağı: 215 TL

Torku Ayçiçek Yağı 5 Lt Pet: 229,95 TL

Köşeli Pet Ayçiçek Yağı 5 Lt: 229,50 TL

Migros, geniş ürün yelpazesiyle farklı fiyat aralıklarında seçenekler sunuyor.

Çotanak markası 215 TL'den başlayan fiyatlarla dikkat çekerken, Torku ve Köşeli markaları ise biraz daha yüksek fiyatlarla satılıyor.

A101 Market

Bizce 5 Lt Köşeli Pet Damacana Ayçiçek Yağı: 159 TL

Safya 5 Lt Ayçiçek Yağı (Teneke): 189 TL

Vera 5 Lt Pet Ayçiçek Yağı: 209 TL

Emek 4.5 Lt Ayçiçek Yağı: 211,50 TL

Oba Ayçiçek Yağı 5 Lt: 229 TL

A101, en uygun fiyat arayanlar için çeşitli seçenekler sunuyor. Özellikle Bizce markası, 159 TL ile en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor. Diğer markalar ise kalite ve fiyat dengesi gözetilerek fiyatlandırılmış durumda.

PTT AVM

Yudum 4.5 Lt Ayçiçek Yağı: 380 TL

Tarım Kredi Pet 5 Lt Ayçiçek Yağı: 237 TL

PTT AVM'de Yudum markası, 4.5 litrelik pakette 380 TL gibi yüksek bir fiyatla dikkat çekerken, Tarım Kredi markası daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.

Tarım Kredi Market

TMO 5 Lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı: 195 TL

Tarım Kredi Market, TMO markasıyla 5 litrelik pet şişe ayçiçek yağını 195 TL'ye sunuyor. Bu fiyat, kalite arayan tüketiciler için cazip bir seçenek olabilir.

Şok Market

Evin Ayçiçek Yağı 1 Lt: 57,50 TL

Evin Ayçiçek Yağı 5 Lt: 239 TL

Şok Market, hem küçük hem de büyük paket seçenekleriyle çeşitli tüketici

ihtiyaçlarına cevap veriyor. 1 litrelik küçük paket 57,50 TL iken, 5 litrelik büyük paket 239 TL olarak satışta.