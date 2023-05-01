Motorine 3 Mayıs’ta dev indirim! Araç sahipleri yaşadı

Dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA BÜYÜK İNDİRİM

Milyonlarca araç sahibinin beklediği müjde duyuruldu. Uzun süreden beri zam haberleri ile gündem olan akaryakıt fiyatlarına büyük indirim yolda. İlk indirim ise motorin fiyatlarına olacak.

NTV'nin haberine göre, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.71 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

O TARİHTE İNDİRİM UYGULANACAK

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar mayıs ayının ilk gününden başladı. Son yıllarda hızla yükselen ve hızla düşen brent petrol varil fiyatı ve dolar kuru ile birlikte akaryakıt fiyatları da etkileniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında sık sık yer alan zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Küreselde yaşanan olaylar ile birlikte aniden artış gösteren brent petrol varil fiyatları ile dolar son günlerde gerileme kaydetti. OPEC+ tarafından alınan petrol üretimi sınırlandırılma kararı ile birlikte 85 dolar kadar yükselen brent petrol varil fiyatı tekrardan düşüşe geçti.

Otomobil sahiplerinin her sabah uyandığında araştırdığı ilk maddelerden birisi olan akaryakıtta yeni bir indirim daha bekleniyor. İndirim kovalayan araç sahiplerinin bu kez fırsat ayağına geldi. O tarihten itibaren motorin fiyatlarında indirim yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da ortalama fiyatı 19,75 TL olan motorin gelen indirim ile birlikte 19,16 TL'ye kadar gerilemesi bekleniyor.