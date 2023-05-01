Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Asgari Ücret Zammı Açıklandı! Mayıs Ayında Yüzde 30 Zam Geliyor

Asgari ücret zammı haberleri milyonlarca çalışan tarafından her gün olduğu gibi bugün de yakından takip ediliyor. Hem hayat pahalılığı ve enflasyon hem de yaklaşan seçimler asgari ücretle çalışanların ara zam beklentisini daha da arttırıyor. Son günlerde asgari ücrete ara Zam konusunda yeni haberler sık sık gündeme gelmeye başladı. Bu defa müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilginden geldi. Asgari ücrete ara zam geliyor hem de rekor düzeyde. Milyonlarca çalışan bu haberi alınca sevinçten çıldıracak Çünkü yeni asgari ücret rekor seviyeye ulaşacak nokta Peki asgari ücrete arasam ne zaman gelecek? Asgari ücret zammı kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri haberimizde…

Enflasyon rakamları resmi verilerle dahi yüzde 50'nin üzerinde seyrederken, 2023 yılında verilecek yeni asgari ücret merak ediliyor. İşte açıklanan resmi veriler sonrası asgari ücrette beklenen temmuz maaşı.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün merakla beklenen asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayısta yapılacak Genel seçimlere yaklaşırken 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajını da paylaşan çalışmalar ve Sosyal Güvenlik Bakanı, zam bekleyen Asgari ücretli çalışanların yüzünü güldürecek detayları verdi. Asgari ücret zammı temmuzda kesinleşti. Yani çalışanlar Temmuz ayında kesin olarak zam olacak. Ayrıca Asgari ücretle çalışanlara refah payının düzenli hale getirilmesi için yeni düzenlemeler üzerinde de çalışmalar sürüyor. Milyonlarca çalışan Bu sayede rahat bir nefes alma şansına sahip olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DA ZAM MÜJDESİ GELDİ

Asgari ücretle çalışanlara bir zam müjdesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Uzun süreden beri beklenen asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Temmuz ayında zamlı maaşlarını ödenmeye başlanacağını duyurdu. Yani hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret etti.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM BELLİ OLDU

Diğer yandan asgari ücret zammı ile ilgili uzmanların hesaplamaları da devam ediyor. Yani asgari ücrete ek zam rakamları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Kritik seçimler sonrası verilecek temmuz asgari ücretine ilişkin çeşitli rakamlar ortaya atılırken, açıklanan resmi ekonomi verileri sonrası olası maaş hesaplandı.

Toplam sigortaların yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret bu yıl için yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 lira, net ise 8 bin 506 lira uygulanıyor. Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Enflasyon yüzde 20 artarsa net 10 bin 200 lira, yüzde 30 artarsa net 13 bin 10 lira, yüzde 40 artarsa net 14 bin 11 lira olacak.