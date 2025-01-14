Migros'tan kaçmaz müjde; Tuvalet kağıdında yüzde 40 indirim var

Migros Sanal Market, bütçe dostu alışveriş için yeni bir kampanya duyurdu. Solo markalı tuvalet kağıdı ürünlerinde %40’a varan indirimlerle dikkat çeken kampanya, hem kalite hem de ekonomik fiyat arayanların ilgisini çekiyor. Peki, Solo tuvalet kağıdı fiyatları ne kadar? İşte detaylar:

Migros Tuvalet Kağıdı ve Kağıt Ürünleri İndirim Fiyatları

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16’lı

Normal Fiyat: 189,95 TL

Migros Money Kartlı Fiyat: 109,95 TL (Adet fiyatı: 6,87 TL)

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32’li

Normal Fiyat: 284,95 TL

Migros Money Kartlı Fiyat: 209,95 TL (Adet fiyatı: 6,56 TL)

Solo Bambu Katkılı Havlu 12’li

Normal Fiyat: 189,95 TL

Migros Money Kartlı Fiyat: 129,95 TL (Adet fiyatı: 10,82 TL)

Solo Peçete 200 Yaprak

Normal Fiyat: 89,95 TL

Migros Money Kartlı Fiyat: 59,95 TL (Adet fiyatı: 0,29 TL)

Solo Peçete 100 Yaprak

Normal Fiyat: 49,95 TL

Migros Money Kartlı Fiyat: 34,95 TL (Adet fiyatı: 0,34 TL)

Solo Dev Havlu 1=3 Rulo

Normal Fiyat: 69,95 TL