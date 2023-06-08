Memura dev rakam konuşuluyor! Yüzde 45’i katlayacak oran açıklandı

Eski bakan Bilgin’in, devir teslim töreninde “çözülecek çok sorun var” demesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin’den devralan yeni bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamaları ve çalışmaları merakla bekleniyor. Seçim döneminde verilen maaş vaatlerinin yerine getirilmesi bekleniyor.

Seçim öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan “asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına kadar devamını getireceğiz” demişti. ve eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayında asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkarılacağı sözünü vermişti. O zamanlar asgari ücret 9.750 lira seviyesindeydi, ancak bugünkü kurla 10.625 TL’ye yükseldi.

Asgari ücretli çalışanlar Temmuz ayında en az %25 zam bekliyor. Yeni Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise ilk gün sorulara cevap vermedi. Bunun yanı sıra memur maaşı zammı da bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan %85 zam vaadiyle “en düşük memur maaşının 22.000 lirayı bulacağını” söylemişti.