Memur ve emekli maaşları değişti! Zamlı maaş tarihleri belli oldu

Memur ve emekli maaşlarına zam haberleri uzun zamandan beri yakından takip ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesinde milyonlarca kişinin gözü kulağı bu haberlerde. Memur maaşlarına zam emekli maaşlarına zam son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada memur ve emekli maaşlarına zam açıklamasını duyurmuştu. Peki, memur ve emekli maaşlarına ne zaman zam gelecek? Memur ve emekli maaş zammı tarihleri ve detaylar haberimizde…

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Milyonlarca kamu işçisinin zam pazarlığı devam ederken, 1 Mayıs öncesinde toplu sözleşme süresinin tamamlanması bekleniyor.

6 milyon memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını belirleneceği 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos'ta başlayacak.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmesinde süreç devam ediyor.

700 BİN İŞÇİNİN MAAŞI DEĞİŞECEK

İşçi ve işverenler önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelirken hükümet teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam olarak güncelledi. Bir önceki teklif ise 11 bin 500 lira taban, ilk 6 ayda yüzde 30 zam yapılması yönündeydi. İşçi tarafı bu teklifi yetersiz buldu. İşçi tarafı taban aylığın 15 bin lira, ilk 6 ay yüzde 45 zam, yüzde 15 refah payı olmak üzere yüzde 60'lık zam isterken, teklifin bayramdan güncellenmesi bekleniyor.