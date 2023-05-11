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Memur maaşları 22.000 TL! Cumhurbaşkanı canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce canlı yayında açıkladı. En düşük memur maaşı 22.000 TL oldu. Peki memur maaşlarına zam oranı ne kadar olacak? Diğer memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Memur maaşları 22.000 TL! Cumhurbaşkanı canlı yayında açıkladı

Memur maaş zammı uzun süreden beri tartışma konusu olmuştu nokta özelliklerin düşük emekli maaşına 2.000 TL'lik zam yapılması sonrasında memur maaşlarına ne kadar zam gelecek sorusunun yanıtı merakla bekleniyordu. Beklenen haber nihayet geldi. Memur maaş zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün canlı yayında açıkladı. Peki, memur maaşlarına ne kadar zam geliyor? Memur maaş zam oranı ne kadar olacak? En düşük memur maaşının 22.000 TL olması Diğer maaşları nasıl etkileyecek?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22.000 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Hak-İş konfedarasyonumuzun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İşçi kardeşlerimize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gazete kağıtları serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne olduğunu çok iyi bilirim. Nereden geldiğini unutanlardan olmadık.

İşçi kardeşlerimizin evine ekmek götürmek için nasıl mücadele ettiklerini çok iyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık. Mazisini inkar edenlerden olmadık.

Örgütlenme, sendikal haklar, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik toplumun tüm kesimlerinin yanında olduk.

Bizden önce işçilerimizin en önemli meselesi 1 Mayıs'tı. Her zaman kan dökülürdü. Buna son vererek 1 Mayıs'ı resmi tatil yaptık. İşçi sağlığı konusunda da çok önemli adımlar attık. Ücretler konusu en hassas olduğumuz konuların başında geldi. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu.

Yapılan protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin ücretini yükselttik hem de refah payıyla yüzde 45 artış gösterdik. En düşük kamu ücretini 12 bin liradan 21 bin liraya çıkardık.

Önümüzde memurlarımızın maaş çizelgesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuzda belirleniyor.

Refah payı artışını biz belirledik. Böyle bir uygulama yoktu. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak."

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