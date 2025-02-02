Kim Milyoner Olmak İster bugün yeni bölüm var mı ne zaman

ATV ekranların fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Kim Milyoner Olmak İster bitti mi? Kim Milyoner Olmak İster final mi yaptı?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı 2 şubat 2025 pazar akşamı ekranlara gelmeyecek.

ATV yayın akışı 2 Şubat

ATV ekranlarında 2 şubat pazar akşamları yeni yayın akışına geçildi. ATV'nin yeni dizisi Kardelenler yeni dizi ekranlara gelecek. Kim Milyoner Olmak İster gece de yayınlanmayacak. Akşam saatlerinde Kardelenler dizisi tekrarları yayınlanacak.

Kim Milyoner Olmak İSter yeni bölümler ne zaman?

ATV bu hafta itibariyle Kim Milyoner Olmak İster'i hangi gün yayınlayacağına karar verecek.