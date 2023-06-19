İslam Memiş’ten altın aldıracak o yorum! Dibin de dibini görecek

Gerçekleşen seçimlerin arından piyasalarda beklenen hareketlilik görülmeye başladı. Başta altın olmak üzere döviz kurları da büyük bir yükseliş içerisine girdi. Yatırımcılar nasıl bir yol izleyebileceğini araştırmaya başlamışken; İslam Memiş bomba gibi bir açıklama ile geldi. Altının düşeceğini dile getiren İslam Memiş; o tarihi söyledi.

İslam Memiş, eylül ayına dikkat çekerek büyük bir müjde alacağımızı söyledi ve bu konuda nasıl hareket etmemiz gerektiğini anlatacağını ifade etti.

Paylaşımında, kötü günler için para biriktirmeyi öğretirken, kalbimize nasıl insan sığdırabileceğimizi öğretmediklerini de belirtti. Altın ve gümüş fiyatlarını da paylaşarak “Hayırlı işler” temennisinde bulundu.

Memiş, gram altının fiyatının 1.477 lira olduğunu ifade ederek pişman olanların geri dönüş yapabileceğini ancak kendisinin ve yol arkadaşlarının planlarından sapmadığını belirtti.

İki hafta önce bu süreci başlatan yol arkadaşlarıyla güçlü bir birlik oluşturduklarını ve belgelerle kanıtladıklarını dile getiren Memiş, bazı kişilerin başlangıçta şüpheyle yaklaştığını ancak şimdi “Ben de sattım, haber bekliyorum” dediklerini ifade etti ve kendilerinin ise durumun farkında olduklarını ve herkesin kendi bilincine sahip olduğunu belirtti.

Yol arkadaşlarının cesur, vatansever ve dürüst olduğunu vurgulayan Memiş, onlarla ömür boyu dost olduklarını ifade etti.