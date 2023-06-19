GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

İslam Meiş’ten altın aldıracak o yorum! Dibin de dibini görecek

Piyasa ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, binlerce kişinin yüzünü güldüren önemli açıklamalarda bulundu. Memiş altın düşecek diyerek o tarihe dikkat çekti. Altın almak isteyenler büyük bir fırsat doğmuş oldu.

İslam Memiş’ten altın aldıracak o yorum! Dibin de dibini görecek

Gerçekleşen seçimlerin arından piyasalarda beklenen hareketlilik görülmeye başladı. Başta altın olmak üzere döviz kurları da büyük bir yükseliş içerisine girdi. Yatırımcılar nasıl bir yol izleyebileceğini araştırmaya başlamışken; İslam Memiş bomba gibi bir açıklama ile geldi. Altının düşeceğini dile getiren İslam Memiş; o tarihi söyledi.

İslam Memiş, eylül ayına dikkat çekerek büyük bir müjde alacağımızı söyledi ve bu konuda nasıl hareket etmemiz gerektiğini anlatacağını ifade etti.

Paylaşımında, kötü günler için para biriktirmeyi öğretirken, kalbimize nasıl insan sığdırabileceğimizi öğretmediklerini de belirtti. Altın ve gümüş fiyatlarını da paylaşarak “Hayırlı işler” temennisinde bulundu.

Memiş, gram altının fiyatının 1.477 lira olduğunu ifade ederek pişman olanların geri dönüş yapabileceğini ancak kendisinin ve yol arkadaşlarının planlarından sapmadığını belirtti.

İki hafta önce bu süreci başlatan yol arkadaşlarıyla güçlü bir birlik oluşturduklarını ve belgelerle kanıtladıklarını dile getiren Memiş, bazı kişilerin başlangıçta şüpheyle yaklaştığını ancak şimdi “Ben de sattım, haber bekliyorum” dediklerini ifade etti ve kendilerinin ise durumun farkında olduklarını ve herkesin kendi bilincine sahip olduğunu belirtti.

Yol arkadaşlarının cesur, vatansever ve dürüst olduğunu vurgulayan Memiş, onlarla ömür boyu dost olduklarını ifade etti.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yeni aile destek paketi! Bayram öncesi hanelere DEV yardım bakanlıktan geldi Yeni aile destek paketi! Bayram öncesi hanelere DEV yardım bakanlıktan geldi
50 yaş altı emeklilik onaylandı! TBMM erken emeklilik kararını açıkladı: Prim ve yaş şartı yok 50 yaş altı emeklilik onaylandı! TBMM erken emeklilik kararını açıkladı: Prim ve yaş şartı yok
Kurban Bayramı'nda İşçilere Büyük Sürpriz! Maaşlara DEV Zam: %66 Artışla Bayrama Coşku Katılacak Kurban Bayramı'nda İşçilere Büyük Sürpriz! Maaşlara DEV Zam: %66 Artışla Bayrama Coşku Katılacak
Hükümetten Müjdeli Haber: TC Kimlik Numarasıyla PTT'ye Başvuranlara 15 Bin TL Nakit Desteği Sağlanacak Hükümetten Müjdeli Haber: TC Kimlik Numarasıyla PTT'ye Başvuranlara 15 Bin TL Nakit Desteği Sağlanacak
Asgari ücret zammında son gelişme: Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi, işçilerin merakı sona eriyor Asgari ücret zammında son gelişme: Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi, işçilerin merakı sona eriyor
Devlet’ten karne hediyesi geliyor! Takdir-teşekkür belgesini getiren5 bin 104 TL harçlığı kapacak Devlet’ten karne hediyesi geliyor! Takdir-teşekkür belgesini getiren5 bin 104 TL harçlığı kapacak
SON HABERLER
Çocuğu olan ailelere bayram müjdesi: 3.000 TL destek ödemesi öncesi başvurular başladı Çocuğu olan ailelere bayram müjdesi: 3.000 TL destek ödemesi öncesi başvurular başladı
Asgari ücret zammında son gelişme: Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi, işçilerin merakı sona eriyor Asgari ücret zammında son gelişme: Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi, işçilerin merakı sona eriyor
Hükümetten Müjdeli Haber: TC Kimlik Numarasıyla PTT'ye Başvuranlara 15 Bin TL Nakit Desteği Sağlanacak Hükümetten Müjdeli Haber: TC Kimlik Numarasıyla PTT'ye Başvuranlara 15 Bin TL Nakit Desteği Sağlanacak
50 yaş altı emeklilik onaylandı! TBMM erken emeklilik kararını açıkladı: Prim ve yaş şartı yok 50 yaş altı emeklilik onaylandı! TBMM erken emeklilik kararını açıkladı: Prim ve yaş şartı yok
Yeni aile destek paketi! Bayram öncesi hanelere DEV yardım bakanlıktan geldi Yeni aile destek paketi! Bayram öncesi hanelere DEV yardım bakanlıktan geldi
Orhan Bursalı: CHP’nin yüzde 41’i ve 25’i; neden bu fark? Orhan Bursalı: CHP’nin yüzde 41’i ve 25’i; neden bu fark?
Nedim Şener: Yenilginin Anatomisi: İmamoğlu’nun raporunda, CHP ile FETÖ ve PKK/HDP ayrıntısı Nedim Şener: Yenilginin Anatomisi: İmamoğlu’nun raporunda, CHP ile FETÖ ve PKK/HDP ayrıntısı
Abdulkadir Selvi: Ekonomi nereye gidiyor, faiz artırımı olacak mı? Abdulkadir Selvi: Ekonomi nereye gidiyor, faiz artırımı olacak mı?