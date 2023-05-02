GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

İkinci emeklilik reformu geliyor! SSK ve Bağ-Kur'lu erken emekli olacak

SSK ve bağ-kur'lu için yeni emeklilik reformu geliyor. Bu yasa sayesinde milyonlarca kişi erken emekli olacak. 1800 gün ve 3600 prim gün sayısı ile emeklilik şansı için detaylar belli oldu.

İkinci emeklilik reformu geliyor! SSK ve Bağ-Kur'lu erken emekli olacak

Çok uzun bir zaman beklenen ve sonunda kavuşulan EYT’nin arkasından ikinci bir emeklilik reformu geliyor. Yeni emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemelerin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yeni sistemle beraber vatandaşlara erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik, Bağ-Kur prim günü eşitlemesi, 3600 prim günü ile emekli olacaklara yaş kolaylığı gibi konular netleşecek. Seçimin ardından emeklilikle ilgili yeni bir sistem belirlenmiş olacak. İşte yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları haberimizde. 


EYT’nin yürürlüğe girmesinin ardından 4,7 milyon çalışan emeklilik almaya hak kazandı. Bu kapsama ucu ucuna giremeyen çok sayıda vatandaş oldu. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrası için emeklilik şartlarındaki bu yeni değişiklikler sabırsızlıkla bekleniyor. Öte yandan birçok insana istihdam sağlayan Bağ-Kur’lu da prim indirimini dört gözle bekliyor.  


YAŞ ŞARTI GERİ ÇEKİLİYOR 


İkinci emeklilik sistemi değişikliği ile beraber yaş şartının özellikle annelerde çocuk sayısına göre geriye çekilmesi söz konusu. Bağ-Kur’lu ile SSK’lı prim eşitlemesi için de çalışmalar devam ediyor. Bu yeni sistemle beraber köklü bir değişiklik meydana gelecek.  


EMEKLİLİK KÖKTEN ÇÖZÜM 


3600 ek göstergenin sonrasında EYT sürprizi ile memura kadro haberleri geldi. Böylelikle 3600 ek gösterge kapsamında 5,3 milyon emekli memur ile memur, 500 bin çalışan için sözleşmeli kadro, EYT düzenlemesiyle de 4,7 milyon vatandaşa emeklilik sağlandı.  


SGK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR 


EYT’li olarak henüz maaş almayan vatandaşlar için SGK’da (Sosyal Güvenlik Kurumu) çalışmalar hızla devam ediyor. Normal şartlar altında 35 – 40 bin kişiye emeklilik bağlanma işlemi yapılırken şu an günde 20 bin kişi için bu işlem yapılıyor. 


Öte yandan öğrenilen bilgiler son başvuru sayısının 1,7 milyon olduğu yönünde ve 1 milyon kişiye ise maaş bağlanma işlemi yapıldı.  


YENİ SİSTEM İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR 


EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunu 23 senedir devam eden bir sorunda ve vatandaşlar için bu sonunda gerçekleştirildi. Ancak yeni emeklilik reformu ile beraber kökten şekilde vatandaşların sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.  


Bu sistemde annelere emeklilik ve sigorta, ev hanımına devletten prim desteği, çocuk sayısına bağlı yaşın geri çekilmesi de yer alacak.  


Bağ-Kur’lular için prim gün sayısında indirim yapılırken 9 Eylül 1999 sonrası için kademeli emeklilik sağlanacak.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
4337 TL maaş ve destek sigortası geldi! Evde hasta yakınına bakanlara müjde 4337 TL maaş ve destek sigortası geldi! Evde hasta yakınına bakanlara müjde
Gelir belgesi yok, kefil yok! Faizsiz 85 bin TL nakit! Gelir belgesi yok, kefil yok! Faizsiz 85 bin TL nakit!
SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lilere Mayıs bombası patladı! İkramiyeler hesaplara yatıyor SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lilere Mayıs bombası patladı! İkramiyeler hesaplara yatıyor
PTT hesabı olan kontrol etsin! Bedava ödemeler aktarılıyor! PTT hesabı olan kontrol etsin! Bedava ödemeler aktarılıyor!
Evine her ay fatura gelenlere destek ödemesi! PTT şubelerinden yardım başladı Evine her ay fatura gelenlere destek ödemesi! PTT şubelerinden yardım başladı
Öğretmen, polis, doktor, tüm memurlara müjde! Maaşa ek ödemeler yolda Öğretmen, polis, doktor, tüm memurlara müjde! Maaşa ek ödemeler yolda
SON HABERLER
İkinci emeklilik reformu geliyor! SSK ve Bağ-Kur'lu erken emekli olacak İkinci emeklilik reformu geliyor! SSK ve Bağ-Kur'lu erken emekli olacak
5L Ayçiçek yağı fiyatları en dipte! CarrefourSA Ayçiçek yağı indirimi 3 gün sürecek 5L Ayçiçek yağı fiyatları en dipte! CarrefourSA Ayçiçek yağı indirimi 3 gün sürecek
Öğretmen, polis, doktor, tüm memurlara müjde! Maaşa ek ödemeler yolda Öğretmen, polis, doktor, tüm memurlara müjde! Maaşa ek ödemeler yolda
SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lilere Mayıs bombası patladı! İkramiyeler hesaplara yatıyor SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lilere Mayıs bombası patladı! İkramiyeler hesaplara yatıyor
Cumhurbaşkanından evli kadınlara emeklilik müjdesi geldi! Primleri devlet ödeyecek Cumhurbaşkanından evli kadınlara emeklilik müjdesi geldi! Primleri devlet ödeyecek
Tüp fiyatlarına dev indirim! Vatandaşın yüzü gülecek: Aygaz, Milangaz, İpragaz, Bizimgaz güncel tüp fiyatları Tüp fiyatlarına dev indirim! Vatandaşın yüzü gülecek: Aygaz, Milangaz, İpragaz, Bizimgaz güncel tüp fiyatları
Evine her ay fatura gelenlere destek ödemesi! PTT şubelerinden yardım başladı Evine her ay fatura gelenlere destek ödemesi! PTT şubelerinden yardım başladı
PTT hesabı olan kontrol etsin! Bedava ödemeler aktarılıyor! PTT hesabı olan kontrol etsin! Bedava ödemeler aktarılıyor!