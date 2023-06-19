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Hükümetten Müjdeli Haber: TC Kimlik Numarasıyla PTT'ye Başvuranlara 15 Bin TL Nakit Desteği Sağlanacak

PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle 15 bin TL'lik kredi fırsatı! Nakit ihtiyacınızı karşılamak için hemen başvurun, PTT ATM'lerinden kolayca çekin. Avantaj dolu bir kampanya sizi bekliyor!

Hükümetten Müjdeli Haber: TC Kimlik Numarasıyla PTT'ye Başvuranlara 15 Bin TL Nakit Desteği Sağlanacak

Aktif Bank ve PTT'nin birlikte düzenlediği özel kredi kampanyasıyla, vatandaşlara sıra dışı bir fırsat sunuluyor: 15 bin TL'lik kredi imkanı! Nakit ihtiyacı olan herkesin sevineceği bu kampanya, Aktif Bank'ın öncülüğünde hayata geçiriliyor ve kredi tutarı PTT ATM'lerinden kolaylıkla çekilebiliyor. Finansal zorluklarla mücadele eden bireylere önemli bir destek sağlayan bu kampanya, acil para ihtiyacını karşılamak isteyenler için müthiş bir çözüm sunuyor. Siz de hemen başvurun, bu fırsatı kaçırmayın!

Aktif Bank ve PTT işbirliğiyle hayata geçirilen yeni kredi kampanyasıyla, vatandaşlara 15 bin TL kredi verilecek ve bu kredi PTT ATM'lerinden çekilebilecek. Aktif Bank tarafından sunulan bu kampanya, nakit ihtiyacı olan vatandaşları sevindirecek bir fırsat olarak Kurban Bayramı öncesi duyuruldu. Resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, PTT aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişilere 50 bin TL'ye kadar kredi verileceği belirtildi. Ancak, kredi şartları ve kimlerin bu krediden faydalanabileceği hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Bu özel kredi, emekli vatandaşlara koşulsuz ve kefilsiz olarak sunulacak. Emekliler, N Kolay Mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilecek ve aynı uygulama aracılığıyla diğer bankacılık işlemlerini de gerçekleştirebilecekler.

Başvurular Telefondan Yapılacak…

Başvuruda bulunmak ve bu krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar, N Kolay Mobil uygulamasını indirmeli ve en yakın PTT şubesine giderek gerekli bilgileri iletmelidir. Kredi başvurusu onaylandıktan sonra ödemeler, PTT ATM'leri üzerinden çekilebilir ve harcamalar için kullanılabilir. Örnek ödeme planına göre, 15 bin TL kredi tutarı için 36 aylık vadede aylık taksit tutarı 791,93 TL olacaktır

Bu kredinin özellikleri arasında, acil nakit ihtiyacı olan emeklilere kefilsiz ve şartsız olarak PTT'den kredi verilmesi bulunmaktadır. Maaşını PTT'den alan emekliler artık PTT şubesine gitmeden kredi alabilirler. Kredi için PTT'ye TC Kimlik numaranızı yazıp 3050'ye SMS göndermeniz yeterlidir. Emekli krediniz hesabınıza aktarılacaktır. Ayrıca, emekli maaşını PTT'den alanlar, tek bir SMS ile PTT işyerine gitmeden 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler.

Kredinin faiz oranı, kredibiliteye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örnek hesaplamada kullanılan %3,19 aylık akdi faiz oranı en düşük faiz oranı olarak belirtilmiştir. Kredi tahsis ücreti ise kredi tutarının %0,5'i ve %10 BSMV içermektedir. Sigorta primi ise kredi tutarı, vade süresi ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterecektir.

Vatandaşlar Sevinçle Karşıladı!

Vatandaşları sevindiren bu yeni kredi duyurusu, Aktif Bank ve PTT'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik bir çözüm olarak sunulan bu kampanya, resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Kampanya kapsamında, PTT aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlara 50 bin TL'ye kadar kredi verileceği açıklandı. Ancak, kredi şartları ve kimlerin bu krediden faydalanabileceği hakkında daha fazla bilgi verilmemiş.

Bu özel kredi seçeneği, emekli vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla kefilsiz ve koşulsuz olarak sunulacak. Emekliler, N Kolay Mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilecek ve aynı uygulama üzerinden diğer bankacılık işlemlerini de gerçekleştirebilecekler.

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