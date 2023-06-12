Gram altını olanlar yaşadı! 2 ay süre verildi, o tarihe kadar bekleyenler parasına para katacak

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Son dönemde kurdaki hızlı artışla birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanırken altın fiyatlarında da hızlı bir yükseliş başladı. Doların ardından yükselişe geçen altında da artış sürüyor. İbresini yukarı çeviren altında yatırımcının yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanıyor. Uzmanlar ise altındaki yükselişin devam edeceğini ve ilerleyen süreçte yükselişin daha fazla olacağını belirten yorumlarda bulunuyor. Konuyla ilgili uzman isim İslam Memiş’ten de heyecanlandıran bir açıklama geldi. İleriye dönük değerlendirmelerde bulunan Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili güncel tahminlerini aktardı. Uzman isimlerden altın yatırımcısı için gelen tüyolar kısa sürede gündem oldu. Altının yükselişinin devam edeceğini söyleyen uzmanlar, 2 ay sonrasını işaret etti. 2 ay bekleyen altın yatırımcısının kazançlı çıkacağını belirten uzmanlar, altındaki yükselişin uzun vadede devam edeceğini, gram altındaki hızlı yükselişin süreceğini belirtiyor. Elinde altını olanlar kuyumcuya gitmek için acele etmesin. Altında ibre uzun süre yukarıya dönük olacak. Gram altını olanlar bu süreçten kazançlı çıkacak. Gram altınını o tarihe kadar elinde tutanlar kazanacak. İşte uzmanların altındaki süreçle ilgili tahminleri ve tüm değerlendirmeler…

Doların ardından altın fiyatları da yükselişte. İslam Memiş adlı bir kişi ise sessizliğini bozarak altın fiyatlarıyla ilgili son tahminini açıkladı. altın ve dolar sahibi olan insanları uyaran Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, euro ve altın fiyatları hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Gram altının Temmuz ayında ulaşacağı rakamı tahmin etti ve diğer güncel tahminlerini paylaştı. İşte ayrıntılar…

Kuyumcular gram altının 2.000 TL’ye ulaşabileceğini düşünüyor. İslam Memiş, dolar, euro, borsa ve gram altın piyasalarında hangi bant aralıklarının takip edilmesi gerektiğine dair rakamlar verdi. Borsa piyasalarının rekor tazelemesine rağmen dolar kurunun kısa vadede yükseliş trendinde olduğunu belirtti. Haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının da piyasaların dikkatle takip edeceği bir gelişme olduğunu vurguladı. İslam Memiş’in tahminleri ve piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların ilgisini çekiyor ve takip ediliyor.