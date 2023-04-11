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Gençlere müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi! 18 yaş üstü herkese bayram öncesi 2000 TL nakit yardım

Cumhurbaşkanından 18 yaş üstü gençlere bayram yardımı müjdesi. 18 yaş üstü herkes başvuru şartı olmadan bayram öncesi 2000 TL ikramiye ödemesi alacak. Üniversite öğrencileri bu bayram yaşadı. Başvuru tarihleri belli oldu.

Gençlere müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi! 18 yaş üstü herkese bayram öncesi 2000 TL nakit yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi müjdelerini üst üste vermeye devam ediyor. Emekli asgari ücretli gazi dul ve yetim aylığı alanlar memurlar bitti. Şimdi de sıra gençlere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu defa ki müjdesi üniversite öğrencisi gençler için oldu. Gençlere Ramazan Bayramı öncesi 2000 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi ödemesi için başvuru şartları ve tarihler açıklandı. Üniversite öğrencileri geç kalmasın O tarihe kadar başvurusunu yaparak bayram öncesi harçlık ödemesini cebine koysun.

14 Mayıs seçimlerine doğru geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde geliyor. Cumhurbaşkanının son müjdesi gençler için oldu. Üniversite öğrencisi gençlere bayram öncesi ikramiye ödemesi verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikramiye tarihlerini ve rakamları da açıkladı. Üniversite öğrencileri başvuru yapmaları durumunda devletten tamı tamına 2000 TL Bayram harçlığı alacak. 2000 TL Bayram harçlığı için son başvuru tarihi açıklandı. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE CUMHURBAŞKANINDAN HARÇLIK MÜJDESİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte birçok kişi bayram ikramiyesi bekliyor. Bu zamana kadar bayram ikramiyesi sadece emekliler için ödeniyordu ancak 14 Mayıs seçimleri tüm dengeleri değiştirdi. Bayram ikramiyesi ödemelerinin kapsamında her geçen gün artıyor. Önce Bayram ikramiyesine zam yapıldı ardından da üniversite öğrencilerine ikramiye müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 18 yaş üstü üniversite öğrencilerine Ramazan Bayramı öncesi 1000 TL kurban bayramı öncesi 1000 TL olmak üzere toplam 2.000 TL TL bayram ikramiyesi verileceğini duyurdu. Bayram harçlığı ödemesinden sadece Üniversite öğrencileri faydalanacak ilkokul ortaokul lise öğrencilerine bu ödeme yapılmayacak.

BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Üniversite öğrencilerine Bayram harçlığı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda ödeme tarihlerini de açıkladı. Ramazan Bayramından Bir hafta önce yani 15 Nisan tarihinde üniversite öğrencilerine T.C kimlik no son hanesine göre bayram harçlığı ödemesi yapılacak. Öğrenciler burs ve kredi ödemesi aldıkları Ziraat Bankası hesaplarından Bayram harçlığı ödemelerini de alabilecek. Bayram harçlığı ödemesi için herhangi bir başvuru şartı aranmıyor tüm öğrencilere Bayram harçlığı veriliyor.

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