Gece yarısı sil baştan değişiyor! Benzin motorin ve LPG’ye 3'lü zam

Akaryakıt zammı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Dolar kurunda devam eden yükseliş ve Euro ile Altın fiyatlarında yaşanan ani patlamalar nedeniyle akaryakıt fiyatları da olumsuz etkileniyor. Araç sahiplerine İsyan ettirecek yeni bir zam haberi daha geldi. Üstelik bu defa akaryakıt fiyatlarına 3'lü zam geliyor. Benzin motorin ve LPG fiyatları aynı anda artacak. Gece yarısı gelen zamla birlikte araç sahipleri büyük şok yaşayacak. Akaryakıta okkalı zam detayları haberimizde…

Brent Petrol fiyatlarında ve dolar kurunda yaşanan artış sonrası araç sahipleri tarafından akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Bir yandan döviz kurları fırlamaya devam ederken bir yandan da opec ülkelerinin aldığı kısıtlama kararları ile birlikte petrol fiyatları artıyor. Bu da Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerini İsyan ettirecek yeni bir zam haberi daha geldi. Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yeni zam geliyor. Üstelik bu defa zam 3'lü olacak. Benzin LPG ve motorin fiyatları artacak. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam geliyor?

AKARYAKIT FİYATLARINA YİNE ZAM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları Hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle sürekli artmaya devam ediyor. Dolar kurunun hızlı yükselişi ve Brent Petrol fiyatlarının da yukarı yönlü hareketlenmesi ile birlikte son 2 hafta içinde peş peşe zam haberleri gelmişti. Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Bu defa akaryakıt fiyatlarına üçlü zam geliyor. Hem de zam oldukça Okkalı olacak. Araç sahipleri bu habere Bir Hayli üzülecek. Benzin motorin ve LPG fiyatları değişiyor. Sektör kaynaklarının gün içinde zam oranlarını da açıklaması bekleniyor.

14 HAZİRAN 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili araştırmalarda yoğunlaştı. 14 Haziran 2023 Ankara İstanbul İzmir güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu:

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin litre fiyatı 23,98 TL, motorin litre fiyatı 22,22 TL ve LPG fiyatı ise 10,67 TL olarak belirlenmiştir. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 24,00 TL, motorin litre fiyatı 22,18 TL ve LPG fiyatı ise 11,02 TL'dir. Ankara'da benzin litre fiyatı 24,39 TL, motorin litre fiyatı 22,63 TL ve LPG fiyatı ise 10,97 TL'dir. İzmir'de benzin litre fiyatı 24,38 TL, motorin litre fiyatı 22,71 TL ve LPG fiyatı ise 10,74 TL olarak belirlenmiştir.