EYT'yi kaçıranlar üzülmeyin! Erken emeklilik formülü bulundu, EYT'siz de emekli olabilirsiniz

EYT’nin yasalaşmasından sonra emeklilik başvurusunu Mart ayında tamamlayanlar ilk maaşlarına kavuşurken, diğer tarafta eksik primi olan vatandaşlar bulunuyor. Emeklilik haklarını almak isteyenler için ihya ve isteğe bağlı sigorta ödemesi, borçlanma yoluyla prim tamamlama ya da yapılandırma düzenlemesinden faydalanma seçenekleri yer alıyor. Peki, borçlanma hangi süreler için geçerlidir? Hangi vatandaşlar ihya yapabilmektedir? İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emeklilik nasıl olur? Yapılandırmayla eksik prim ödeme nasıl yapılır? İşte detaylar...



1,6 milyonu geçkin vatandaş EYT çerçevesinde ilk maaşlarını alıyor. Eksik primi olanlar ise çözüm yolları araştırıyor. Çalışmaya devam ederek eksik prim günü tamamlanabilir. Ancak vatandaşlar bir an önce emekliliklerini almak için başka alternatif çözümler de arıyor. İhya, isteğe bağlı sigorta ödemesi, borçlanma ve yapılandırma ile emeklilik için araştırmalar yapıyorlar. Bu şekilde eksik prim günü tamamlamak isteyen, ancak bazı soru işaretleri olan vatandaşlar için alternatif yolları netleştirelim.



BORÇLANMA ŞARTLARI NELER?



Kadın çalışanlar için doğum yoluyla borçlanmada maksimum 3 kere yapılabilmektedir. Bu da her bir doğum için 2 yıl demekle toplamda 6 yılı bulabilmektedir. Erkekler borçlanmayı askerlik yolu ile yapabilmektedir. Bu da maksimum 540 güne kadar gerileme demektir.



Aylıksız izin süreleri Emekli Sandığı için borçlanmaya dahil edilebilmektedir. Avukatlar için staj süresi de borçlanma kapsamında 1 sene sayılabilmektedir. Tıpta uzmanlık için ayrılan zaman, doktora yapmak gibi durumlar da borçlanmaya dahil edilebilmektedir.



Gözaltında ve tutuklu geçirilen zamanda sigortalı vatandaşlar için borçlanmaya dahil edilebilmektedir. Bunun yanı sıra lokavt ile grevlerde geçen süreler de eklenmektedir. Doktorlar için fahri asistanlık zamanı da dahil edilebilmektedir.



Seçim zamanında kanuna uygun şekilde istifa ettikten sonra diğer ayın başına kadar işsiz kalınan süre dahil edilebilmektedir. 25 Şubat 2011’den sonraki kısmi zamanlı çalışma ayları borçlanmaya eksik prim günü için eklenebilmektedir. Öğrenim için ülke dışında geçirilen zaman dahil edilebilmektedir. Ev hanımı ya da sigortalı olarak yurt dışında bulunulan zaman da dahil edilmektedir.



HANGİ VATANDAŞLAR İHYA YAPABİLİR?



Bağ-Kur primi daha öncesinde silinmiş olup, hizmeti duraklatılan vatandaşların ihya alternatifini kullanması mümkündür. Günlük minimum 115,09 TL, aylık ise 3.452,70 TL ödenmesi gerekmektedir.



İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ÖDEME



İsteğe bağlı sigorta için ise çalışmadan minimum düzeyde 3.202,56 TL ödeme yapılmasıyla eksik primlerin tamamlanmasıdır. Bağ-Kur için geçerli olan isteğe bağlı sigortada SSK’ya bağlı olanlar primin son 7 senesinde SSK’dan daha fazla yatmış olması önemlidir.



YAPILANDIRMAYLA EKSİK PRİM TAMAMLAMA



2008 yılından sonra isteğe bağlı sigorta prim ödemesinin kabul edilmesi için 1 yıl içinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmeyenler ise yapılandırmayla geriye dönük yatırılabilmektedir. Nisan ayında başvurularını yapanlar Mayıs 2022’den itibaren olan süreyi ödemelidir. Eğer Mayıs 2023’te başvuru yapılırsa Haziran 2022’den sene sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.