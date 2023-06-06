EYT'liler dikkat! O şartı taşıyorsanız devlet bayram öncesi avans verecek

EYT emekliliği için başvuru yapan vatandaşlara önemini açıklama geldi. Yaklaşık 1 milyon kişi dilekçesini vererek emekli maaşını almaya başladı ancak hala maaşı bağlanmamış EYT'liler de var. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde maaşını almaya başlamayan EYT'liler için SGK açıklama yaptı. Başvuru yapanlara tam 25.000 TL avans ödemesi yapılacak. Avans almak isteyenlerin için bir takım şartlar bulunuyor. 90 gün koşulunu taşıyan EYT'liler Haziran ayı içinde yani Kurban Bayramı öncesinde sosyal güvenlik kurumuna dilekçe verebilir. EYT'li'ye nakit avans için şartlar ve detaylar haberimizde…

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık 1 milyon kişi ilk emekli maaşına kavuşurken, birçok kişinin emeklilik işlemleri hala tamamlanmış değil. Bu durumda olan EYT'li vatandaşlara, emekli bayram ikramiyesi ödemesi öncesinde avans ödemesi yapılması planlanıyor ve bu avans tutarı 25 bin TL olarak belirlendi. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, 3 Mart tarihini takip eden 90 gün. İşte ayrıntılar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen grup, son başvuruların ardından büyük bir taleple karşılaştı. Başvuru sayısı 1.8 milyona ulaşırken, bu başvuruların 1 milyondan fazlası sonuçlandırıldı ve birçok EYT'li vatandaş maaşlarını toplu olarak almaya başladı. Özellikle Mart ayında başvuranlar, Nisan maaş farkı, Nisan, Mayıs ve Haziran maaşlarıyla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerini toplu olarak alabilecekler. Ancak Nisan'da başvuru yapanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçırmış olacaklar, fakat diğer ödemeler kendilerine yapılacak.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ YÖNTEM

Eğer Bağ-Kur borcunuz varsa, emeklilik işlemleriniz durdurulabilir. Borcunuzu ödeyerek işlemlere devam edebilirsiniz. Borcunuzun olup olmadığını e-devlet üzerinden kontrol edebilir ve varsa mevcut yapılandırmadan faydalanarak ödeyebilirsiniz. Ayrıca, Bağ-Kur tescilinizin olup olmadığını da e-devlet üzerinden kontrol etmeniz gerekmektedir.

Ancak hala işlemleri tamamlanmayan bazı EYT'li vatandaşlar bulunmaktadır. İşlemleri tamamlanmayan EYT'li vatandaşların maaş bağlanmama sebepleri, kendi başvurularıyla ilgili kaynaklanabilir. Bu nedenle, işlemleri hala devam eden EYT'li vatandaşların aşağıdaki adımlara dikkat etmeleri önemlidir.

BU İŞLEMLERİ KONTROL EDİN

Eğer Bağ-Kur borcunuz varsa, emeklilik işlemleriniz durdurulabilir. Borcunuzu ödeyerek işlemlere devam edebilirsiniz. Borcunuzun olup olmadığını e-devlet üzerinden kontrol edebilir ve varsa mevcut yapılandırmadan faydalanarak ödeyebilirsiniz. Ayrıca, Bağ-Kur tescilinizin olup olmadığını da e-devlet üzerinden kontrol etmeniz gerekmektedir. Var olan bir Bağ-Kur tescili varsa, SGK müdürlüğüyle iletişime geçerek düzelttirmeniz gerekebilir. Dosya kontrolü için farklı SGK müdürlüklerinde de dosyanız olabileceğini unutmayın. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanların emeklilik işlemleri yapılamaz, bu nedenle borcunuzu kontrol edip ödemeniz önemlidir. Hizmet birleştirmesi gerekiyorsa, takip etmeniz gereken bir adımdır. Eksik prim veya yıl kontrolü yaparak EYT şartlarınızı kontrol edin. Başvuru tarihine dikkat edin, öncelikli olarak Mart başvuruları işleme alınır. Maaşınız bağlanmadıysa, avans alma imkanınız bulunmaktadır. SGK'ya yazılı başvuruda bulunarak avans talep edebilirsiniz. Avans miktarı belirlenmiş sınırlar içerisindedir. Başvurunuz kabul edilirse ve avans miktarı maaşınızdan yüksekse, kalan kısım sonraki maaşlardan taksitler halinde kesilecektir.