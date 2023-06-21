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Evlere bedava internet dönemi 81 ilde! Yararlanmak için başvurulacak

Evlere bedava internet dönemi 81 ilde başlıyor. Ücretsiz internet kullanmak için detaylar açıklandı. İşte ayrıntılar haberimizde...

Evlere bedava internet dönemi 81 ilde! Yararlanmak için başvurulacak

Türk Telekom, 81 ilde yaşayan vatandaşları sevindirecek bir açıklama yaptı. Dünya Wi-Fi Gününe özel olarak gerçekleştirilen kampanya kapsamında tüm kullanıcılara ücretsiz internet hizmeti sunulacağı duyuruldu.

Bu müjdeyi duyan kullanıcılar büyük bir sevinç yaşarken kampanyanın 20 Haziran 2023 tarihinde geçerli olacağı belirtildi. Türk Telekom’un yaptığı açıklamalar vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Türk Telekom’un Dünya Wi-Fi Gününe özel düzenlediği kampanya ile kullanıcılara ücretsiz internet imkanı sunulacak. Kampanya dahilinde sunulan ücretsiz internet hizmeti, belirli alanlarda geçerli olacak ve bu alanlar arasında İstanbul Havalimanı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), stadyumlar, kütüphaneler, ören yerleri, müzeler, restoranlar, marinalar, uçak içi ve birçok lokasyon yer alacak. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, markayı ve ülkeyi geleceğe taşıyacak altyapı ve teknolojilere yönelik ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Türk Telekom, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederek insana yardım ve faydaya dönüştürülen çalışmalarla geleceğe adım attığını vurguladı. Şirket, ülke genelinde uçtan uca fiber internet altyapısına sahip olduğunu ve Wi-Fi hizmetiyle iletişim altyapısı kurarak deprem bölgelerindeki çadır kentlere ve konteynerlere internet erişimi sağladığını açıkladı. Türk Telekom ayrıca, AFAD ile işbirliği yaparak depremden etkilenen vatandaşların barındığı çadır kentlerde mobil ve Wi-Fi hizmeti sunduğunu belirtti. Konteyner kentlerde kurulan altyapı sayesinde iletişim kesintisiz bir şekilde sağlanıyor.

Türk Telekom’un Dünya Wi-Fi Günü kampanyası, vatandaşlara ücretsiz internet imkanı sunarak onların iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu açıklamalarla birlikte Türk Telekom, teknoloji ve iletişim alanında öncü bir rol oynadığını bir kez daha göstermiş oldu.

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