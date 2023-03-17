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Ev almak isteyenlere müjde! İŞ Bankası cazip konut kredisi kampanyası

Ev sahibi olmak isteyen ancak yeterli nakiti olmayan kişilere müjdeli haber İş Bankası'ndan geldi.

Ev almak isteyenlere müjde! İŞ Bankası cazip konut kredisi kampanyası

İş Bankası finansman desteğine ihtiyaç duyan kişiler için konut kredisi kampanyası hazırladı. İş Bankası tarafından müşterilere 500 Bin Türk lirası konut kredisi verileceği duyurulurken kredi maliyetleri de belli oldu. Ev satın almak isteyen fakat yeterli nakiti bulunmadığından olayı konut kredisi kullanmak isteyen kişilere müjdeli haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası farklı ödeme seçenekleri ile yeni bir konut kredi kampanyası hazırladı. İş Bankası, müşterilerinin hem ev sahibi olması adına hem de konut kredisini öderken zorluk çekmemesi adına yeni bir konut kredisine imza attı. İş Bankası konut kredisi vade süresi ve faiz oranı ne kadar? Çok sorulan bu iki sorunun cevabı siz değerli okullarınız için haberimizin devamında yer alıyor.

Son zamanlarda hızla artan kurun fiyatlarından dolayı ev sahibi olmak bir hayli zorlaştı. Bu durumda bankaların konut kredisi kampanyaları çok daha önemli hale geliyorlar. İş Bankası da müşterilere konut kredisi verileceğini duyurdu. Kullanılacak olan konut kredisinin maliyetleri ilan edilirken ev sahibi olmak isteyen kişiler kredinin detaylarına araştırmaya başladı.

İŞ BANKASI'NDAN KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

İş Bankası çok kapsamlı bir konut kredisi kampanyası yaptığını açıkladı. Bu kampanya dahilinde müşteriler konut kredisi kullanabilecekler ve geri ödeme yaparken de esnek ödeme yapabilecekler. İş Bankası müşterilerinin hem ev sahibi olurken zorlanmaması adına hem de geri ödeme yaparken bütçelerini zorlamamaları adına yeni formüller üretti.

İş Bankası'ndan konut kredisi kullanan müşterilere banka tarafından 6 ay öteleme imkanı veriliyor. Bu 6 ay ötelemenin kullanılması durumunda müşteriler kredi kullandıktan sonra 6 ay boyunca bankaya herhangi bir ödeme gerçekleştirmiyorlar. Müşteriler, 6 ay sonra ise kredi taksitlerini ödemeye başlıyorlar. 6 ay erteleme imkanının hangi şartlarda verileceği konusunda ise İş Bankası konut kredisini talep eden müşterileri bilgilendiriyor ve tercihi yapmaları isteniyor.

İş Bankası'nın diğer bir sağladığı imkan da balon ödeme oluyor. Belirli tarihlerde balon ödeme yapmayı taahhüt eden müşteriler konut kredisi taksit miktarlarını düşürme imkanı buluyorlar. Hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapılacağı konusunda tercih tamamen konut kredisini kullanan müşteriye bırakılıyor. Bu tercihe göre konut kredisi hesaplaması da ayrı bir yöntem ile hesaplanılıyor.
Konut kredisi kullanmak için İş Bankası'na başvuru yapan kişiler kredi vadesini 120 aya kadar tercih edebiliyorlar. 10 yıla yayılan kredi taksitlerini ödemek müşteriler için daha uygun oluyor. Daha kısa vadelerde ödenmesi gereken faiz maliyeti daha düşük olsa da taksit miktarları daha yüksek olarak belirleniyor.

500 BİN TL KONUT KREDİSİ MALİYET HESAPLAMASI

İş Bankası'ndan 120 ay vade seçeneği ile 500 bin Türk lirası konut kredisi kullanmak isteyenlerin kredi hesaplamaları aylık %1,98 faizle yapılıyor. Bu durumda ödenmesi gereken aylık taksit tutarı ise 10.940 Türk lirası oluyor.

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