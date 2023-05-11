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Eski emekli ve EYT'liye hemen ödenecek! Tek şartla 30.000 TL destek ödemesi

Nakit ihtiyacı olan eski emekli ve EYT'li için büyük müjde geldi. Tek şartla 30.000 TL destek ödemesi verilecek. Emekli maaş hesabına anında ödeme aktarılacak.

Eski emekli ve EYT'liye hemen ödenecek! Tek şartla 30.000 TL destek ödemesi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren duyuru az önce geldi. Hem eski emekliler hem de EYT'liler kapsama alındı. Başvuru yapan emekliye 5 dakika içinde 30.000 TL'lik destek ödemesi yapılacak. Başvuru şartları da açıklandı. Tek şart var. O da hemen emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapmak. 5 dakika içinde emekli maaş hesabınıza 30.000 TL aktarılacak. Detaylar haberimizin devamında…

15 MİLYON EMEKLİYE BÜYÜK MÜJDE

Eski ve yeni emekliler için son dakika açıklaması geldi. Türkiye’de yaşayan 10 milyon emekliye kamu bankaları ve özel bankalardan gelir belgesi olmaksızın 30.000 TL’ye kadar nakit kredi desteği sağlanacak. Emekli maaş hesabınızdan başvurunuzu yapmanız halinde onaylanan krediniz aynı gün hesabınıza yatırılacak. İşte detaylar…

Emekli vatandaşlara Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarından başvuru yapmaları halinde internet bankacılığı veya şubeden 3 ay ertelemeli kredi desteği sağlanacak. Ayrıca Akbank ve Garanti Bankası emekli müşterilerine şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden kredi desteği sağlayacak. Vatandaşlara ihtiyaç kredisi değil bankalardaki borçlarını kapatmaları için de borç kapatma kredisi desteği verilecek.

5 DAKİKADA HESABA GEÇİYOR

Emeklilerin rahatlıkla gerçekleştirecek oldukları başvurular ile kredi desteğinden yararlanabilmeleri mümkün olacak. Hızlı bir şekilde bankalardan gelecek olan cevap ile vatandaşlar ekonomik sıkıntılarını bir miktar olsun unutacaklar.

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