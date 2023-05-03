En düşük memur ve emekli maaşı 15.994 TL oluyor! Ara zam az önce açıklandı

4C kapsamında çalışan memurlar ile memur emeklilerini Temmuz 2023’de olağandışı bir zam bekliyor. Son 1 yılda anormal enflasyon artışı ile her alanda gelen fahiş zamların da yapılacak olan Temmuz 2023 ara zammına etkisi olacak. Enflasyon rakamlarına göre ortaya çıkacak bu zammın ne kadar olduğuna dair bilgilere dair bilgiler geliyor.



Şimdiden çalışmaları arka planda devam eden ara zamma ilişkin ortaya çıkan detaylar ise memur ve memur emeklisi milyonlarca vatandaşı heyecanlandırıyor. Ortaya çıkan 3 alternatifin kesin gerçekleşeceği gözüyle bakılıyor. Buna göre ise Temmuz 2023 ara zammı memur ve emekli memurlar için bambaşka olacak. Peki, memur ara zammı yüzde kaç olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli memurlar ile memurlar için ara zammın ayrıntıları...



ENFLASYON ORANLARINDA SON TAHMİNLER GELDİ



2023 yılının ilk 6 ayına dair yeni enflasyon tahminlerinin gelmesiyle beraber yapılacak olan Temmuz 2023 memur zammı ile birlikte SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve asgari ücretlilerin de maaş zammı belirleniyor. Ocak ve son olarak Haziran aralığındaki enflasyon verilerinin netleşmesi maaş zamlarının kesin biçimde ortaya çıkmasını sağlıyor.



Bu doğrultuda ilk 3 ay için zaten kesinleşen enflasyon oranlarına ek olarak Piyasa Katılımcı Anketi ele alındı. Daha önceki aylarda yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ekonomistlerin görüşleri üç aşağı beş yukarı doğru çıkmıştı. Bu sebeple baz alınan Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin hemen hemen memur ve emekli zammında gerçekleşeceği düşünülmektedir.



MERKEZ BANKASI YAYINLADI



Merkez Bankası Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Bu verilerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ekleneceği belirtilen refah payıyla birlikte emekli ve memurlara lokum tadında bir maaş zammı geliyor.



Buna göre 6 aylık enflasyonun 21,43 olmasına ek olarak yüzde 8 toplu iş sözleşmesi ve üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde şu anki beklenti yüzde 37,77 oranında bir zam oranına işaret ediyor.