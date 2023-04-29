En düşük faizli kredi veren banka! Yüksek limit, aylık 1.942 TL ödeme!

Nakit ihtiyacı ani şekilde ortaya çıktığında ya da alınması gereken bir ihtiyaç maaşı aştığında vatandaşların en çok tercih ettiği seçenek bankadan ihtiyaç kredisi çekmektir. Bu eğitim, sağlık, ulaşım ve benzeri temel gereklilikler kadar tatil, mobilya alımı, düğün ve benzeri ya da farklı ihtiyaçlar için de tercih edilen bir seçenektir.



Burada banka müşterilerinin araştırdığı durum ise ne kadar limit çekebileceği, bunu kaç vadede ödeyebileceği, faiz oranının ne kadar olduğu ve aylık ödemelerini kendisine göre en uygun nasıl ayarlayabileceğidir. Tüm bunların sonucunda ayrıca çekilen kredi miktarı ile faiz oranının eklendiği toplam geri ödeme tutarı arasındaki farkın ne kadar olduğu da önemlidir. Bu sebeple tüm bankalar arasında en uygun faizle ihtiyaç kredisi veren banka herkes tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir. Peki, en uygun faizli banka hangisi? İşte en uygun faizli ihtiyaç kredisi veren banka ve ayrıntılar...



TEB DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ



TEB müşterilerine tüm bankalardan daha uygun faizle ihtiyaç kredisi vermektedir. Banka politikaları doğrultusunda verilen ihtiyaç kredisinde 50 bin TL’ye kadar olan limit için 36 ay taksit yapılabilmektedir. Ancak 50 bin TL’den daha fazla ve 100 bin TL’den daha az kredi çekilmek istenmesi halinde taksit sayısı azami 24 ay olabilmektedir.



TEB İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?



TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,55’tir. Buna göre 50 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşteri aylık 1.942,01 TL taksit ödemektedir. 50 bin TL ihtiyaç kredisi çeken ve 1,55 faiz oranı ile 36 ayda ödemek isteyen müşterinin toplam geri ödeme tutarı ise 73.340,64 TL olacaktır.