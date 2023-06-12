En çok kazandıranlar listesinin başındaydı, kur fiyatları o sektöre de vurdu! İkinci el araç satışında duraklama dönemi

Eskişehir’de oto galeri sahibi olan Erhan Gündüz, “Sıfır araçlara yüzde 6 oranında zam yapılınca ikinci el piyasasına da yansıdı. Ancak parası olan alabiliyor” dedi. İkinci el araçların son 5 yıldır yatırım aracı olarak kullanıldığını belirten Gündüz, “Döviz ya da altın almak yerine insanlar aldığı aracı bir sene kullanıp iki katına satıyor. Fatura zorunluluğu olmadığı için bir denetlemesi de olmuyor” dedi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık da, “Araba fiyatları da arttı. Oturduk piyasayı seyrediyoruz. Yüzde 5-10 civarında hem sıfır araçlarda hem ikinci el araçlarda fiyat artışı var şu anda. Seçimden önce 19 lira olan dolar/TL bugün 23 lira. Bakmaya korkuyoruz doların ne kadar olduğuna” diye konuştu. Seçimden önce bankaların kredi vermemesinin halen devam ettiğini hatırlatan Yanık, “Piyasayı etkiliyor. Faiz oranlarını düşürmeleri lazım. Yüzde 4’e kadar çıktı faiz oranları. Ticaretin önünde bir engel oluyor” uyarısını yaptı.

Yanık, diğer galericilerin aksine ikinci el araçların bir yatırım aracı değil insanların malını veya parasını koruma yöntemi olarak kullandığını söyledi:

“Yatırım, 10 liraya alınan malın 12’ye satılarak kâr elde edilmesidir aslında. Emsalini 11’e bulursunuz. Bu bir yatırım olurdu. Ama şu anda 400 bin liraya araba alıyorsunuz, 450’ye satıyorsunuz, aynı arabayı 460 bin liraya ancak bulabiliyorsunuz. Bu bir yatırım değildir. Piyasaya yatırım aracı olarak pompalanıyor.”