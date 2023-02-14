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Emekliye müjde verildi! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine ATM'den 3 maaş peşin ödeme verilecek

Yaklaşık 14 milyon emekli için müjde var. ATM’den 3 maaş birden peşin maaş ödemesi verilecek. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi hepsi alacak.

Emekliye müjde verildi! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine ATM'den 3 maaş peşin ödeme verilecek

Emekliye müjde verildi! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine ATM'den 3 maaş peşin ödeme verilecek. Az önce önemli duyuru geldi. Tüm emeklileri ilgilendiriyor. ATM’den 3 maaş tutarında peşin ödeme verilecek. Bankalar yeniden harekete geçti. Özel bankaların bu kampanyası resmen emekliyi sevinçten havalara uçuracak. Tamamen faizsiz ve uygun geri ödeme koşullarıyla almak mümkün. Emekliye faizsiz nakit avans desteği hakkında detaylara haberimizden hemen ulaşabilirsiniz.

14 milyona yakın emekli için özel bankaların çalışmaları devam ediyor. Emeklilere özel yeni fırsatlar duyuruldu. Özel bankalardan birinden maaş alan ve 3 yıl kalma taahhüdü veren emeklilere hem banka promosyonu verilecek hem de 3 maaş tutarında nakit avans imkanı sağlanacak. Yani en düşük emekli maaşı alan emekliler bile faizsiz 16.500 TL nakit avans alma şansına sahip olacak. Başvuru detayları ve şartlar açıklandı. İşte emeklinin yükünü hafifletecek ödemenin tüm detayları…

AKBANK’TAN EMEKLİYE ÖZEL KAMPANYA

Özel bankalar ve kamu bankaları emekliler için özel kampanyalarını yayınlamaya devam ediyor. Özellikle kısa vadede nakit ihtiyacı olan emekliler için Akbank’ta yeni bir kampanyaya imza atıyor. Emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca da bankada kalma sözü veren emekliler hem banka promosyonu alma hakkı elde edecek hem de nakit avans kullanabilecek. Üstelik Akbank emekli kampanyası kapsamında nakit avans tamamen faizsiz olarak sağlanacak.

Emekliye özel kampanya yapan Akbank, faizsiz nakit avans kampanyasının detaylarını da paylaştı. Maaşını Akbank’tan alan emeklilere nakit avans imkanı 3 maaşa kadar sağlanacak. Yani en düşük 5500 TL maaş alan emekliler 16 bin 500 TL’ye kadar nakit avans kullanma imkanı elde edecek. Banka şubesine bile gitmeden Akbank’ın bu kampanyasına katılabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey Akbank’tan bir hesap açtırmak ve maaşınızı bu hesaba bağlamak. Yine Akbank’ın kredi kartı ürünlerinden birini alarak da nakit avans kullanma şansına sahipsiniz. Kartınız geldikten sonra herhangi bir Akbank ATM’sinden faizsiz nakit avans kullanabilirsiniz. Bu kampanya kapsamında alacağınız nakit avansın geri ödemesi 6 ay içinde yapılmalıdır. Yani Akbank, 6 ay vadeli nakit avans vermektedir.

EMEKLİ PROMOSYONU ALMAYI DA UNUTMAYIN

Akbank’ın emekli promosyonu kampanyası da hala devam ediyor. Emekli maaşınızı taşıdıktan sonra banka promosyonu da almayı unutmayın. Akbank Şubat ayı promosyon ücretleri şöyle:

3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 4.200 TL

3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.850 TL

7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.250 TL

10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.000 TL

Akbank emekli promosyonu karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Yani taksit ödemeniz olmayacak.

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