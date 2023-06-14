Emekliye erken bayram geliyor! Haziran ayı maaşları ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda 2 kez bayram ikramiyesi alıyor. Ramazan Bayramı’nda ikramiyelerini zamlı alan emekliler şimdi ise yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi kimlere yatacak gibi sorulara yanıt aranıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili detaylar son günlerin en çok gündeme gelen başlıkları arasında. Bilindiği gibi emekli bayram ikramiyeleri 100 TL’den 2000 TL’ye yükselmişti. EYT’liler de dahil olmak üzere milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı almıştı.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise bayramdan önce hesaplara yatmıştı. Şimdi gözler Kurban Bayramı ikramiyelerine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? 2000 TL emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? 2 bin TL emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce mi yatar? Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyesi ve emekli maaşlarının bayram öncesinde ödeneceğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda yükseltilen bayram ikramiyesi, hesaplara 2 bin TL olarak yatacak.

Kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Kurban Bayramı ikramiyesi bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bayram tatili 26 Haziran’dan itibaren başlayacağı için ikramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

27 Haziran 2023 Salı: Kurban Bayramı Arifesi

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı: 4. Gün