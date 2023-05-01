Emekliye 8500 TL ikramiye müjdesi! Kurban Bayramı öncesi emeklinin yüzü gülecek

Bayram ikramiyesine dair emekli vatandaşlara bir müjde daha geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan emekli vatandaşlara bayramı yeniden yaşattı. 2023 yılında verilecek bayram ikramiyelerinin 8 bin 500 TL olacağını açıkladı. Ramazan Bayramı'nda yatan emekli ikramiyesi farkının hesaplara yatırılacağını açıkladı. İşte tüm detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ 4 KATINA ÇIKIYOR

Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine son 13 gün kalmasıyla birlikte vaatler verilmeye devam ediliyor. Seçim çalışmaları dahilinde kısa bir süre önce Zonguldak'ta bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan emeklilere müjdeyi verdi.

Devrek ve Çaycuma ilçelerinde esnaf ziyareti ile birlikte Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılım sağladı. Cuma namazı sonrasında açıklamalar yapan Ali Babacan emekli vatandaşlara seslendi.

Açıklamalarında TL'nin değer kaybettiğini, 200 dolarlık banknota kıyma alınamadığının altını çizdi. 2009 yılında tedavüle çıkan 200 TL banknotu o zamanlar 134 dolara denk geliyordu sözlerini kullanan Ali Babacan, günümüzde 10 dolar bile etmediğini ifade etti. Aradaki kaybın 124 dolar olduğunu belirterek "124 doları kim aldı?" sorusunu yöneltti.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYE FARKI ÖDENECEK

Açıklamaları esnasında CHP Genel Başkanı ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden bahsetti. Emeklilere dair vaatleri olduğunu belirterek bayram ikramiyelerine dair vaadini duyurdu.

Bayram ikramiyelerinin 8 bin 500 TL olacağını açıklayarak Ramazan Bayramı için ödenen emekli ikramiyesinin farkının da ödeneceğini duyurdu. Daha sonrasında ise açıklamalarıyla birlikte emekli ikramiyelerine dair detayları kamuoyu ile paylaştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 8 BİN 500 TL OLACAK!

Açılışta konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine değindi. Yılda 2 kere verilen bayram ikramiyelerinde güncelleme yapılacağını söyleyerek, "Bundan sonra iki bayramda da emekli ikramiyesini 1500 TL’den alıp 8500 TL’ye çıkaracağız. Onunla da yetinmeyeceğiz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın farkını da ödeyeceğiz. Oradan da borcumuz var. 2002’de bana çok soruyorlardı, ben daha 35 yaşındaydım. Herkes, ‘Parayı nereden bulacaksın? Kaynak nerede?’ diyordu. Merak etmeyin, kaynak Türkiye’dir. O kadar büyük israf ve savurganlık var ki, bu devlet faize o kadar büyük para ödüyor ki, inşallah israfı önleyerek, gerçek anlamda devletin ödediği faizi düşürerek biz bunu sağlayacağız" sözlerine yer verdi.