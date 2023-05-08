Emekliye 30.000 TL destek ödemesi seçim öncesi yatacak! 15 milyon emekli alacak

15 milyon emekliye büyük müjde geldi. Gelir belgesiz kefilsiz şartsız tam 30.000 TL destek ödemesi verilecek. Ödeme seçimi öncesi hesaplara yatacak milyonlarca emekli bu ödemeden anında yararlanma imkanı bulacak. 30 bin TL'ye kadar emekli kredi almak isteyenler başvurularını hem PTT'den hem de bankalardan yapabilecek. Emekli maaşı hesabı üzerinden verilecek olan destek ödemesinin şartları da netleşti. Milyonları kapsayan yeni destek ödemesi ile ilgili detaylar haberimizde…

Emekli vatandaşlara Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarından başvuru yapmaları halinde internet bankacılığı veya şubeden 3 ay ertelemeli kredi desteği sağlanacak. Ayrıca Akbank ve Garanti Bankası emekli müşterilerine şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden kredi desteği sağlayacak. Vatandaşlara ihtiyaç kredisi değil bankalardaki borçlarını kapatmaları için de borç kapatma kredisi desteği verilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Emeklilerin rahatlıkla gerçekleştirecek oldukları başvurular ile kredi desteğinden yararlanabilmeleri mümkün olacak. Hızlı bir şekilde bankalardan gelecek olan cevap ile vatandaşlar ekonomik sıkıntılarını bir miktar olsun unutacaklar.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 MAYIS 2023

Emekli maaşı alan milyonlarca kişiyi kapsayan 30.000 TL destek ödemesi için son başvuru tarihi belli oldu. PTT'den ve bankalardan emekli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler 30 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yaparak destek ödemesi alabilir.