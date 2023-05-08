GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Emekliye 30.000 TL destek ödemesi seçim öncesi yatacak! 15 milyon emekli alacak

Eski emekli ve de EYT'liye PTT'den seçim öncesi büyük müjde geldi. 15 milyon emekliye 30 bin TL destek ödemesi yatacak. Başvuru yapanlar seçim öncesi ödemeyi alacak.

Emekliye 30.000 TL destek ödemesi seçim öncesi yatacak! 15 milyon emekli alacak

15 milyon emekliye büyük müjde geldi. Gelir belgesiz kefilsiz şartsız tam 30.000 TL destek ödemesi verilecek. Ödeme seçimi öncesi hesaplara yatacak milyonlarca emekli bu ödemeden anında yararlanma imkanı bulacak. 30 bin TL'ye kadar emekli kredi almak isteyenler başvurularını hem PTT'den hem de bankalardan yapabilecek. Emekli maaşı hesabı üzerinden verilecek olan destek ödemesinin şartları da netleşti. Milyonları kapsayan yeni destek ödemesi ile ilgili detaylar haberimizde…

Emekli vatandaşlara Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarından başvuru yapmaları halinde internet bankacılığı veya şubeden 3 ay ertelemeli kredi desteği sağlanacak. Ayrıca Akbank ve Garanti Bankası emekli müşterilerine şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden kredi desteği sağlayacak. Vatandaşlara ihtiyaç kredisi değil bankalardaki borçlarını kapatmaları için de borç kapatma kredisi desteği verilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Emeklilerin rahatlıkla gerçekleştirecek oldukları başvurular ile kredi desteğinden yararlanabilmeleri mümkün olacak. Hızlı bir şekilde bankalardan gelecek olan cevap ile vatandaşlar ekonomik sıkıntılarını bir miktar olsun unutacaklar.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 MAYIS 2023

Emekli maaşı alan milyonlarca kişiyi kapsayan 30.000 TL destek ödemesi için son başvuru tarihi belli oldu. PTT'den ve bankalardan emekli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler 30 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yaparak destek ödemesi alabilir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
SGK SSK Bagkur girişi olanlar dikkat! 1 kereliğine mahsus ödeme SGK SSK Bagkur girişi olanlar dikkat! 1 kereliğine mahsus ödeme
Asgari ücretli çalışana aylık 3 bin 552 TL destek ödemesi! Her ay hesaplara yatacak Asgari ücretli çalışana aylık 3 bin 552 TL destek ödemesi! Her ay hesaplara yatacak
SGK’dan seçim öncesi milyonlara toplu para desteği! 25.000 TL almak için dilekçe ile başvurun SGK’dan seçim öncesi milyonlara toplu para desteği! 25.000 TL almak için dilekçe ile başvurun
Cumhurbaşkanı asgari ücretliyi unutmadı! Ara zam müjdesi İstanbul mitinginde geldi Cumhurbaşkanı asgari ücretliyi unutmadı! Ara zam müjdesi İstanbul mitinginde geldi
SSK ve Bağ-Kur’luya SGK’dan aynı anda 3 maaş! Dilekçe yazana anında bağlanacak SSK ve Bağ-Kur’luya SGK’dan aynı anda 3 maaş! Dilekçe yazana anında bağlanacak
İş Bankasından 18 Yaşını Dolduranlara 50 TL’ye Kadar Kredi İmkanı İş Bankasından 18 Yaşını Dolduranlara 50 TL’ye Kadar Kredi İmkanı
SON HABERLER
Nedim Şener: Kılıçdaroğlu ve Batı’nın jeopolitik kazançları Nedim Şener: Kılıçdaroğlu ve Batı’nın jeopolitik kazançları
Sigorta girişi 1999-2000-2008 olanların emeklilik yaşı düştü! 41,42,43,44 yaşında emekli maaşı bağlanacak Sigorta girişi 1999-2000-2008 olanların emeklilik yaşı düştü! 41,42,43,44 yaşında emekli maaşı bağlanacak
SSK ve Bağ-Kur’luya SGK’dan aynı anda 3 maaş! Dilekçe yazana anında bağlanacak SSK ve Bağ-Kur’luya SGK’dan aynı anda 3 maaş! Dilekçe yazana anında bağlanacak
Asgari ücretli çalışana aylık 3 bin 552 TL destek ödemesi! Her ay hesaplara yatacak Asgari ücretli çalışana aylık 3 bin 552 TL destek ödemesi! Her ay hesaplara yatacak
Emekliye 30.000 TL destek ödemesi seçim öncesi yatacak! 15 milyon emekli alacak Emekliye 30.000 TL destek ödemesi seçim öncesi yatacak! 15 milyon emekli alacak
Bu gece yarısı akaryakıt fiyatlarına katmerli zam geliyor! Araç sahipleri kontak kapatacak Bu gece yarısı akaryakıt fiyatlarına katmerli zam geliyor! Araç sahipleri kontak kapatacak
SGK SSK Bagkur girişi olanlar dikkat! 1 kereliğine mahsus ödeme SGK SSK Bagkur girişi olanlar dikkat! 1 kereliğine mahsus ödeme
Kamu Bankları Yeni Promosyon Tekliflerini Sundu! Emekliye 25 bin TL Kamu Bankları Yeni Promosyon Tekliflerini Sundu! Emekliye 25 bin TL