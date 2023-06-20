Emeklilikte Devrim! 2000 Sonrası Sigorta Girişliler İçin Erken Emeklilik Kapısı Aralanıyor! EYT’de yeni dönem

Milyonlarca insanın emeklilik hakkını kazandığı EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, bazı bireyler hala emekli olamıyor. Ancak, erken emeklilik için farklı formüller gündemde. EYT yasasıyla birlikte erken emeklilik hakkının nasıl uygulanacağı ve kimlerin bu haktan faydalanabileceği merak konusu. İşte tüm detaylar:

EYT YASASININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN OLACAK

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bağ-Kur kapsamında olan vatandaşların, kadınlarda en az 7.200, erkeklerde ise 9.000 prim gününü tamamlamış olması gerekmektedir. SSK'lı vatandaşların ise sigortalarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış olması halinde, kısmi emeklilik hakkı için en az 3.600 prim günü gerekmektedir. Ancak bu durumda, çalışanların yaş şartını da yerine getirmesi beklenmektedir. Kadınlarda 50 yaş, erkeklerde ise 55 yaş, prim günü tamamlanmasıyla birlikte kadınların yaşının 58, erkeklerin ise 60 yaşa kadar uzayabileceği belirtilmektedir.

BAĞ-KUR REFORMU KÜÇÜK ESNAF VE ÇİFTÇİLERİ DE KAPSAYACAK

Bağ-Kur reformuyla birlikte, EYT yasasının küçük esnaf ve çiftçileri de kapsaması durumunda, yaklaşık 1 milyon vatandaşın prim gün sayısının 9.000'den 7.200'ye düşürülmesi beklenmektedir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, esnaflar da 7.200 prim gününü tamamlamaları halinde emekli olabileceklerdir. EYT yasasından faydalanabilen ancak prim günü sebebiyle emekli olamayan vatandaşlar da bu yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik hakkına kavuşabileceklerdir. Yeni düzenleme, SSK'lı vatandaşlar tarafından da heyecanla beklenmektedir. SSK'lı vatandaşların prim gün sayısı 6.975'ten 5.000'e düşürülecektir.

Eğer düzenlemeyle birlikte kısmi emeklilik hakkı da getirilirse, kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabileceklerdir. Bu değişiklikle birlikte birçok vatandaşın emeklilik süreci olumlu yönde etkileneceği ve daha erken emeklilik imkanına sahip olacakları belirtilmektedir.

EYT yasasıyla ilgili yapılan düzenlemeler, Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşları da içerecek şekilde genişletilmesi planlanmaktadır. Küçük esnaf ve çiftçilerin de prim gün sayılarının 7.200'ye düşürülmesiyle emeklilik haklarından yararlanmaları hedeflenmektedir. Bu reformla birlikte birçok esnaf ve çiftçinin emeklilik konusunda rahatlaması ve daha erken emekli olabilmesi amaçlanmaktadır.

EYT yasasındaki bu değişiklikler, milyonlarca insanın umutla beklediği bir adım olarak karşılanmaktadır. Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte emekli olamayan ancak emeklilik haklarını kazanmış olan vatandaşlar, daha erken emekli olabilme imkanına kavuşacaklardır.

Bu gelişmeler, EYT yasasıyla ilgili beklentileri artırmış durumda. Vatandaşlar, düzenlemelerin resmiyet kazanması ve uygulanmaya başlaması için sabırsızlıkla beklemektedir. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte ve emekli olmak isteyen bireylerin heyecanı büyük bir merakla devam etmektedir.