Emeklilik reformunda son! 2000 sonrası için yıl, yaş, prim şartı geldi!

TBMM’den EYT’nin geçmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından emeklilik reformu yeni Meclis’le birlikte düzenlenmeye başladı. Yeni emeklilik sistemi ile EYT’ye dahil olmayan 9 Eylül 1999 sonrası için de emeklilik planlaması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliliği bekleyenler için yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar kısmi emeklilik için yaş beklemek zorunda kalmayacak. 3600 gün ile emekli olmanın önü açıldı. Sigortalılık süresini tamamlayanlar için kademeli emeklilik gerçekleşecek.



EYT’den sonra vatandaşlar erken emeklilik için şans elde ediyor. EYT kapsamı dışında kalan 9 Eylül 1999 sonrası için kademeli olarak emeklilik geliyor. Masada ilk sıradaki gündem maddelerinden olan 2000 sonrası sigortalılara erken emeklilik için detaylar netleşiyor. Peki, 2023 erken emeklilik şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek? 2000 sonrası erken emeklilik geldi mi? İşte ayrıntılar...



EMEKLİLİK REFORMU MECLİS’TE



Emeklilik reformu Meclis’te gün sayıyor. Önümüzdeki zamanlarda emeklilik reformunun devreye sokularak vatandaşlar için önemli çalışmalar gerçekleştirileceği biliniyor. Emeklilik reformunda prim günü ile ilgili ilk adım ise Bağ-Kur primlerinin de SSK primleri ile eşitlenmesidir. 9000 gün olan Bağ-Kur prim gününün 1800 gün indirimle 7200 yapılmasıdır. Böylelikle Bağ-Kur’lular 5 sene erken emeklilik haklarını ellerine alabilecekler.



Bağ-Kur prim indiriminde ilk önce küçük esnaf ön planda olacak. Vergiden muaf olacak esnaflar için işçi sayısı baz alınacak. Yaşı sağlayanlar sigortalılık başlangıcına göre 7200 gün ile böylelikle emekli olabilecek. Bağ-Kur prim günü indirimiyle beraber yine erkeklerin 60, kadınların 58 yaşında olması gerekmektedir.



EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DE SİSTEME DAHİL



Emeklilik reformu kapsamında ev hanımları da yer alıyor. Bu doğrultuda Aile Koruma Kalkanı Paketi çerçevesinde kadınların da güvenceye alınması planlanıyor. Ayrıca ev hanımlarının çocuk sayısı ile yıpranma payı da göz önüne alınacak.



EYT’YE GİREMEYENLERE KISMİ EMEKLİLİK



EYT kapsamında emekli olamayanlar için sigortalılık süresini tamamlaması halinde kısmi emeklilik sağlanacak. Bu kapsamda 3600 gün ile emeklilik mümkün olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik yaşı erkeklerde 55, kadınlarda ise 50’ydi. 2014’ten sonra ise erkeklerde 60, kadınlarda 58 oldu. Bu atlanan nokta kısmi emeklilik şartları ile sağlanıyor.