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Emeklilerin zam hayali suya düştü! Bayram ikramiyeleri 2000 TL olarak hesaplara geçmeye başladı

Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam beklentisi ödemelerin başlamasıyla sona erdi. Bayram ikramiyeleri için zam hayali kuran emeklilerin zam hayali suya düştü. Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara geçmeye başladı.

Emeklilerin zam hayali suya düştü! Bayram ikramiyeleri 2000 TL olarak hesaplara geçmeye başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri hesaplara geçiyor. Ödemelerin bayram öncesinde yapılacağı duyurulmuştu. Kurban Bayramı öncesinde alacakları bayram ikramiyeleri ile cepleri rahatlayacak olan milyonlarca emekli ödemelerini 17 Haziran 2023 tarihinden itibaren almaya başladı. Bayrama kadar ikramiye ödemeleri yapılacak olan emeklilerin ikramiye zammı hayalleri ise suya düştü. Bayram ikramiyesini zamlı almayı bekleyen emekliler, ikramiye tutarının 3000 TL’ye kadar yükselmesini bekliyordu. Fakat ikramiye ödemeleri başladı ve emeklilerin zam beklentisi karşılıksız kaldı. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 2000 TL ödeme yapılıyor. Bilindiği gibi bayram ikramiyelerine geçtiğimiz Ramazan Bayramı’ndan hemen önce zam gelmiş ve emekli bayram ikramiyesi 1100 TL’den 2000 TL’ye yükselmişti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi ödemesi alan emeklilerin 2 bin TL Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri devam ediyor.

Milyonlarca emeklinin bayram öncesi gözü kulağı bayram ikramiyelerine yapılacak olan zam haberindeydi ancak beklentiler karşılık bulmadı. Emekliler bu bayramda yine 2 bin lira emekli ikramiyesi alacak.

Emekli vatandaşların zam beklentisi yüksekti. Seçim meydanlarında zam gelebileceğinin de sinyali verilmişti. Ancak emeklinin ikramiyeye zam beklentisi şimdilik suya düştü gibi.

Konu ile ilgili görüşlerini belirten bir emekli vatandaş şu ifadeleri kullandı;

“Emekli vatandaşlara ilk ikramiye verildiğinde 1000 lira idi. Üzerine 500 yüz lira ekleyip kurbanlık koyun alabiliyorduk. Yani kurbanlık parasının 3’te 2’sini devletimiz veriyor. Şu an 2 bin lira bayram ikramiyesi alacağız ancak kurbanlık fiyatları 8 bin liradan başlıyor. Demek ki devletimiz kurbanlık paralarının 4’te 1’ini karşılıyor. Geldiğimiz durum budur.”

Tüm emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri ise 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Bayram nedeniyle ödemeler şu tarihlerde gerçekleştirilecek;

Maaşı ayın 17-18’sinde alanlar 17 Haziran’da

Maaşını 19-20’sinde alanlar 18 Haziran’da

Maaşını 21-22’sinde alanlar 19 Haziran’da

Maaşını 23-24’ünde alanlar 20 Haziran’da

Maaşını 25-26’sında alanlar 21 Haziran’da

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