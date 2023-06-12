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Emeklilerin tüm soruları yanıt buldu! Maaş ve ikramiye ödemesi takvimi açıklandı

Emeklilerin çok uzun zamandır merak ettiği konu sonunda çözüme kavuştu. Kurban Bayramı için ödenecek bayram ikramiyeleri ve emekli aylıkları için tarih verildi. Emekliler bu haberin ardından çifte maaş sevincini yaşadı. Bayram ikramiyeleri ve emekli aylıkları birkaç gün ara ile hesaplarda.

Emeklilerin tüm soruları yanıt buldu! Maaş ve ikramiye ödemesi takvimi açıklandı

Emekli maaş zammı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu emekli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, erken mi yatacak?

2/5 EMEKLİ NE ZAMAN YATACAK?

Kabine Toplantısı’nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.” dedi.

NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyeleri ile ilgili müjdeyi Kabine Toplantısı sonrası açıkladı. Erdoğan, “Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.

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