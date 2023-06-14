Emekli maaş zammı ve emekli bayram ikramiyesinde sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisinin Gündemi son dönemlerde maaş zammı ve bayram ikramiyesi zamlı oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları dört gözle bekliyor. Asgari ücret görüşmelerinin başlaması ile birlikte emekli maaş zammı ve bayram ikramiyesi zammı içinde heyecan doruğa çıktı. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ve emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili sıcak gelişmeler haberimizde...

15 milyon emekli vatandaş Temmuz ayında maaşlarına yapılacak olan artışı merakla Beklerken aynı zamanda bayram ikramiyesi zammı ile ilgili de beklenti içinde nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde bayram ikramiyesi alma sözü vermişti. Kurban bayramına doğru geri sayımın başladığı bu günlerde zamlı bayram ikramiyesi ve zamlı Maaşlar için araştırmalar başladı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL?

MİLYONLARCA EMEKLİ BEKLİYORDU

Emekli vatandaşlara güzel haber geldi. Milyonlarca emekli kişi ve yakını bu açıklamayı bekliyordu. İlk zam müjdesi en düşük emekli maaşına geliyor. Yapılan zamma dair açıklama geldi ve en düşük emekli maaşı 7.500 TL iken 10.000 TL’ye çıkacak. Bu zam kararı Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA EN AZ YÜZDE 45 ZAM

7500 TL ile üzeri maaş alan emekliye zam haberi geldi. Kademeli bir şekilde zam uygulanacağı konuşuluyor. Düşük maaş alan emekliye %45 oranında zam uygulanırken bu oran maaş yükseldikçe %35’e kadar düşecek. Bu konu ile ilgili net rakam Haziran ayı enflasyon oranı belli olduktan sonra duyurulacak. En düşük emekli maaşının 10.000 TL’ye yükselmesi vatandaşın yaşam standartlarının iyileşmesi bakımından büyük önem taşıyor. Art arda gelen zam haberleri ile birlikte emeklinin maaşına yapılacak %45’lik zam da emekliye rahat nefes aldıracak gibi görünüyor. Emekli vatandaşların bu zammı da elde etmeleri ile birlikte derin bir oh çekmesi mümkün olacak. Yaşam standartlarının yükselmesi mümkün hale gelecek ve refah seviyelerini artıracak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE EN AZ %50 ZAM

Emekli Bayram ikramiyesine beklenen zam oranı ise en az %50 oldu. Eğer beklentiler gerçek çıkarsa emekli bayram ikramiyesi 3000 TL'ye yükselecek. Emeklilere zamlı bayram ikramiyesi ödemesinin bu hafta içinde duyurulması bekleniyor.