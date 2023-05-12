Emekli maaş zammı hesabı yapıldı! Kök maaş 10.450 TL ara zam yüzde 40 oluyor

Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında maaşlara zam uygulanacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon oranları sonrasında geriye 2 veri kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyon farkı ile refah payı düzenlemesi yapılacağı müjdesini verdi. Kamu işçilerine yüzde 45 zam uygulanması sonrasında hesaplamalar hız kesmeden başladı. İşte, emekli temmuz maaşına yeni hesap!

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara enflasyon ve refah payı artışı geleceği müjdesini verdi. Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücret ve kamu işçisine yapılan zam oranları sonrasında yüzde 30, 35, 40 ve 45 dolaylarında yeni hesaplar listelendi. İşte, emekliye temmuz maaş zam hesabı!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz."

Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! %30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur’luya KÖK maaş...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

MAAŞ ZAMMI HESAPLAMALARI

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Kök maaşı 7500 alan yüzde 30 zam alırsa: 9750

Kök maaşı 7500 alan yüzde 35 zam alırsa: 10125

Kök maaşı 7500 alan yüzde 40 zam alırsa: 10500

Kök maaşı 7500 alan yüzde 45 zam alırsa: 10875

*Hesaplama 7500 TL kök maaşa göre yapılmıştır.

ASGARİ ÜCRET

% 30 olursa: 11050

% 35 olursa: 11475

% 40 olursa: 11900

% 45 olursa: 12325

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI %30 OLURSA

(Mevcut maaş-Zamlı maaş)

6000 - 7800

6200 - 8060

6400 - 8320

6600 - 8580

6800 - 8840

7000 - 9100

7200 - 9360

7400 - 9620

7600 - 9880

7800 - 10140

8000 - 10400

8200 - 10660

8400- 10920

8600 - 11180

8800 - 11440

9000 - 11700

9200 - 11960

9400 - 12220

9600 - 12480

9800 - 12740

10000 - 13000

10200 - 13260

10400 - 13520

10600 - 13780

10800 - 14040

11000 - 14300

11200 - 14560

11400 - 14820

11600 - 15080

11800 - 15340

12000 - 15600

12200 - 15860

12400 - 16120

12600 - 16380

12800- 16640

13000 - 16900

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI % 35 OLURSA

(Mevcut maaş-Zamlı maaş)

6000 - 8100

6200 - 8370

6400 - 8640

6600 - 8910

6800 - 9180

7000 - 9450

7200 - 9720

7400 - 9990

7600 - 10260

7800 - 10530

8000 - 10800

8200 - 11070

8400 - 11340

8600 - 11610

8800 - 11880

9000 - 12150

9200 - 12420

9400 - 12690

9600 - 12960

9800 - 13230

10000 - 13500

10200 - 13770

10400 - 14040

10600 - 14310

10800 - 14580

11000 - 14850

11200 - 15120

11400 - 15390

11600 - 15660

11800 - 15930

12000 - 16200

12200 - 16470

12400 - 16740

12600 - 17010

12800 - 17280

13000 - 17550

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI %40 OLURSA

(Mevcut maaş-Zamlı maaş)

7800 - 10920

8000 - 11200

8200 - 11480

8400 - 11760

8600 - 12040

8800 - 12320

9000 - 12600

9200 - 12880

9400 - 13160

9600 - 13440

9800 - 13720

10000 - 14000

10200 - 14280

10400 - 14560

10600 - 14840

10800 - 15120

11000 - 15400

11200 - 15680

11400 - 15960

11600 - 16240

11800 - 16520

12000 - 16800

12200 - 17080

12400 - 17360

12600- 17640

12800 - 17920

13000 - 18200

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI %45 OLURSA

(Mevcut maaş-Zamlı maaş)

7600 - 11020

7800 - 11310

8000 -11600

8200 - 11890

8400 - 12180

8600 - 12470

8800 - 12760

9000 - 13050

9200 - 13340

9400 - 13630

9600 - 13920

9800 - 14210

10000 - 14500

10200 - 14790

10400 - 15080

10600 - 15370

10800 - 15660

11000 - 15950

11200 - 16240

11400 - 16530

11600 - 16820

11800 - 17110