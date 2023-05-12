Emekli maaş zammı hesabı yapıldı! Kök maaş 10.450 TL ara zam yüzde 40 oluyor

Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında maaşlara zam uygulanacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon oranları sonrasında geriye 2 veri kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyon farkı ile refah payı düzenlemesi yapılacağı müjdesini verdi. Kamu işçilerine yüzde 45 zam uygulanması sonrasında hesaplamalar hız kesmeden başladı. İşte, emekli temmuz maaşına yeni hesap!
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara enflasyon ve refah payı artışı geleceği müjdesini verdi. Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücret ve kamu işçisine yapılan zam oranları sonrasında yüzde 30, 35, 40 ve 45 dolaylarında yeni hesaplar listelendi. İşte, emekliye temmuz maaş zam hesabı!
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!
Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:
''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz."
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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK
Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.
Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.
7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.
Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.
Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."
TALİMAT VERİLDİ!
Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.
Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.
MAAŞ ZAMMI HESAPLAMALARI
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI
Kök maaşı 7500 alan yüzde 30 zam alırsa: 9750
Kök maaşı 7500 alan yüzde 35 zam alırsa: 10125
Kök maaşı 7500 alan yüzde 40 zam alırsa: 10500
Kök maaşı 7500 alan yüzde 45 zam alırsa: 10875
*Hesaplama 7500 TL kök maaşa göre yapılmıştır.
ASGARİ ÜCRET
% 30 olursa: 11050
% 35 olursa: 11475
% 40 olursa: 11900
% 45 olursa: 12325
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI %30 OLURSA
(Mevcut maaş-Zamlı maaş)
6000 - 7800
6200 - 8060
6400 - 8320
6600 - 8580
6800 - 8840
7000 - 9100
7200 - 9360
7400 - 9620
7600 - 9880
7800 - 10140
8000 - 10400
8200 - 10660
8400- 10920
8600 - 11180
8800 - 11440
9000 - 11700
9200 - 11960
9400 - 12220
9600 - 12480
9800 - 12740
10000 - 13000
10200 - 13260
10400 - 13520
10600 - 13780
10800 - 14040
11000 - 14300
11200 - 14560
11400 - 14820
11600 - 15080
11800 - 15340
12000 - 15600
12200 - 15860
12400 - 16120
12600 - 16380
12800- 16640
13000 - 16900
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI % 35 OLURSA
(Mevcut maaş-Zamlı maaş)
6000 - 8100
6200 - 8370
6400 - 8640
6600 - 8910
6800 - 9180
7000 - 9450
7200 - 9720
7400 - 9990
7600 - 10260
7800 - 10530
8000 - 10800
8200 - 11070
8400 - 11340
8600 - 11610
8800 - 11880
9000 - 12150
9200 - 12420
9400 - 12690
9600 - 12960
9800 - 13230
10000 - 13500
10200 - 13770
10400 - 14040
10600 - 14310
10800 - 14580
11000 - 14850
11200 - 15120
11400 - 15390
11600 - 15660
11800 - 15930
12000 - 16200
12200 - 16470
12400 - 16740
12600 - 17010
12800 - 17280
13000 - 17550
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI %40 OLURSA
(Mevcut maaş-Zamlı maaş)
7800 - 10920
8000 - 11200
8200 - 11480
8400 - 11760
8600 - 12040
8800 - 12320
9000 - 12600
9200 - 12880
9400 - 13160
9600 - 13440
9800 - 13720
10000 - 14000
10200 - 14280
10400 - 14560
10600 - 14840
10800 - 15120
11000 - 15400
11200 - 15680
11400 - 15960
11600 - 16240
11800 - 16520
12000 - 16800
12200 - 17080
12400 - 17360
12600- 17640
12800 - 17920
13000 - 18200
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI %45 OLURSA
(Mevcut maaş-Zamlı maaş)
7600 - 11020
7800 - 11310
8000 -11600
8200 - 11890
8400 - 12180
8600 - 12470
8800 - 12760
9000 - 13050
9200 - 13340
9400 - 13630
9600 - 13920
9800 - 14210
10000 - 14500
10200 - 14790
10400 - 15080
10600 - 15370
10800 - 15660
11000 - 15950
11200 - 16240
11400 - 16530
11600 - 16820
11800 - 17110