E-Devlet'ten başvurular başladı! Başvuran herkese 1000 TL

İhtiyaç sahibi olan aileler için birçok sosyal yardım projesinin yürütülmesini sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yardımı için daha başvuruları başlattı. Aile Bakanlığı, hanelere çeşitli yardımlar yapmasının yanı sıra kadınlar için de destek ödemeleri sunuyor. Ev hanımlarına yönelik gerçekleştirilen yardım ödemeleri başvuru gerektiriyor. Başvurularını gerçekleştiren ev hanımlarına 1000 TL ödemeler yatıyor. Peki, ev hanımlarına karşılıksız destek ödemesi ne kadar? Ev hanımlarına sosyal yardım ödemesi başvurusu nereden yapılıyor? Ev hanımlarına sosyal yardım şartları neler? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ev hanımlarına yapılan sosyal yardım ödemesi detaylar haberimizde...



Kadınlar için sağlanan sosyal yardım ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Başvuru şartları, adresi ve ödemelerin nereden yapılacağına dair detaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresinden duyurulmuştur.



EV HANIMLARINA SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?



Ev hanımları için gerçekleştirilen sosyal yardım ödemelerine başvurmak isteyen vatandaşların SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) aracılığı ile yapması gerekiyor. 1000 TL ödemelerden yararlanmak isteyen kadınlar kendi ikametgahına en yakın SYDV üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Boşanan, eşi vefat eden, 65 aylığı, dul kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından miktarı farklılık göstermek üzere çeşitli destek ödemeleri sunulmaktadır. Bu ödemeler için ev hanımları ayrıca başvurularını e-Devlet sisteminden de gerçekleştirebilmektedir.



1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ



E-Devlet üzerinden ev hanımlarının başvurması halinde minimum 1000 TL yatan sosyal yardımlar ilgili ödeneğe göre değişmektedir. Şu an dul aylığı 4 bin 125 TL olarak yatmaktadır, 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL’dir. Boşanan kadınlar içinse 1 – 2 çocuk için 350, 3 çocukta 450, 5 ve daha fazla çocukta ise 650 TL ek ödeme gerçekleşmektedir.



Temmuz ayından itibaren yatacak zamlı maaşlara göre sosyal yardım ödemeleri de artacak. Yeni zamlı asgari ücrete göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımları da artacak.