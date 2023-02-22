e-Devlet barınma desteği başvuru ekranı açıldı! Tek sefere mahsus 15 bin TL devlet yardımı verilecek

Devlet, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında vatandaşlara yardım verebilmek için kolları sıvadı. Deprem nedeniyle evini kaybeden vatandaşlar taşınma yardımı alabiliyor. Barınma yardımı başvuruları e-Devlet'ten açıldı. Başvuru yapmak isteyen kişilerin giriş yaparak form doldurması gerekiyor. Başvuru formu ile ilgili tüm detaylar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, e-devlet barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet barınma yardımı kimlere verilir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi Türkiye'yi derinden sarstı. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41.000'nin üstüne çıkarken 11 ilde yaşayan milyonlarca vatandaş evini kaybetti. Hala bölgede sarsıntılar sürerken taşınmak isteyenler için devlet kolları sıvadı. Bölgede yeni bir yaşam alanı inşa edilene kadar başka illerde yaşamak isteyenler için taşınma desteği veriliyor. Başvurular e-devlet üzerinden kabul ediliyor. Başvuru yapanlar ödemelerini hemen alabiliyor. Peki, barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet barınma desteği başvuru ekranına nasıl ulaşılabilir?

DEVLET 15.000 TL TAŞINMA YARDIMI VERECEK

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası devlet bölgeden taşınmak isteyen vatandaşlar için taşınma yardımı verecek. Taşınma yardımı miktarı 15.000 TL olarak açıklandı. Bu yardımdan sadece evini taşımak isteyenler faydalanabilecek. Taşınma yardımı, konteynırlarda kalan vatandaşlara verilmeyecek. Çadır kentlerde yaşamak zorunda kalan vatandaşlar da taşınma desteği için başvuru yapabilecek.

E-DEVLET TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devletin deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağladığı farklı yardımlar bulunuyor. Bunlardan biri taşınma yardımı oluyor. Taşınma yardımı başvurusu için e-Devlet'te özel bir ekran açıldı. TC kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yapanlar arama butonuna barınma desteği başvurusu yazarak taşınma yardımı başvuru ekranına ulaşabilecek. Burada bulunan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde dolduranlar yardım imkânından faydalanacak.

Devletten taşınma yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar için ödemeler Ziraat Bankası'ndan yapılacak. Ziraat Bankası'nda hesabınız olmasına gerek yok. T.C kimlik kartınızla en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek taşınma yardımı ödemesini alabilirsiniz.

2000 İLE 5000 TL ARASINDA KİRA DESTEĞİ DE VERİLECEK

Devlet Depremzede vatandaşlara taşınma yardımına ek olarak kira yardımı da verecek. Kira yardımı kiracılar için 2000 TL, Ev sahipleri için ise 5.000 TL olacak. Yine kira yardımı başvurularını da e-devlet barınma desteği bölümünden yapabilirsiniz.

Bunların yanı sıra deprem bölgesinde yaşayan her vatandaşa hane başına 10.000 TL'den nakdi destek ödemesi yapılacak. Yine deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına 100.000 TL'lik de nakdi yardım verilecek. Yardımların tamamı için başvuru işlemleri e-Devlet'ten yapılacak ancak Öncelikle AFAD’dan depremzede kaydınızı yaptırmanız gerekiyor.