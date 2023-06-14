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Dolar son dakika golünü attı! Tutabilene aşk olsun!

Dolarda yükseliş bitmiyor. Ekonomistler duruma ilişkin tahminlerini belirtirken yükselişin durdurulamayacağını belirtti. İşte dolar piyasasında son durumlar...

Dolar son dakika golünü attı! Tutabilene aşk olsun!

Seçimin ardından dolar zirveye ok attı. Borsa, konut, dolar, otomobil, altın ve euro gün geçtikçe yükseliyor. Hayatın çeşitli alanlarına sık sık gelen zamların bir nedeni de dolar olarak görülüyor. Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut dolara dair söyledikleri ile yatırımcıların, dolar üzerinden iş yapanların kara kara düşünmesine neden oldu.  


Uzman Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara dair açıklamaları ile yatırımcılara ipuçlarını verdi. Peki, dolar daha ne kadar yükselecek? Dolar yükselişi ne zaman duracak? İşte dolardaki yükselişe dair detaylar haberimizde... 


EKONOMİST ZELYUT TEPKİ GÖSTERDİ 


Ünlü Ekonomist Evren Devrim Zelyut yaptığı açıklamalarda Bakan Mehmet Şimşek’i savundu. Açıklamalarında “Ülke olarak normalimiz ne iktidarıyla ne muhalefetiyle yok. Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla beraber gelen TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan’ın seçilmesine gelen yorumlarda net şekilde bu ortaya çıktı. Ortada henüz plan yokken insafsızca eleştirmek doğru mu?” ifadelerine yer verdi.  


Henüz ekonomiye dair adımlar atılmamış, planlar uygulanmaya konmamışken vatandaşların sert eleştirilere fazla erken başladığını belirten Zelyut, beklemek gerektiğini söylüyor. Peki dolarda son durum nedir? 


DOLAR NE KADAR ARTACAK? 


Vatandaşların en fazla merak ettiği konulardan birisi doların ne kadar daha artmaya devam edeceği. Bir önceki kapanışını 23,5436 TL’den yapan dolar, şu an alış olarak 23,53 TL iken satış olarak ise 23,55 TL’yi gösteriyor.  


ÜNLÜ EKONOMİST 40 TL’Yİ İŞARET ETTİ 


Öte yandan ünlü Ekonomist Selçuk Geçer ise doların ani yükselişinin bu sene durmayacağını belirtti. Ancak doğru bir ekonomik modelle Türkiye ekonomisinin 3 – 5 yıla kadar düzelebileceğini belirtirken, ayrıca “Doları 40 TL altında beklemeyelim” ifadelerine yer verdi. 


ALTIN DA DOLARIN TAKİPÇİSİ 


Diğer yandan dolar arttıkça ONS altına etkisiyle de birlikte altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bir önceki kapanışı 1.476,70 TL olan gram altın şu an alış yüzde 0,28 değer artışı görerek 1.480 TL izleniyor. 

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