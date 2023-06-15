Dikkat! O bankada paranız varsa çekin yoksa SİLİNECEK

O bankada parası olanlar için az önce Resmi açıklama geldi. Son tarih belli oldu parası olanların hemen çekmesi gerekiyor. Aksi halde paranız TMSF'YE devredilebilir. Yani o bankada parası olanların parası bir anda buhar olup uçabilir. Son İşlem tarihi ve detaylar haberimizde…

Ziraat Bankası’dan müşterilerine resmî uyarı geldi. Bankada hesabı olan ve uzun süredir işlem yapılmayan paralar devredilecek. Ziraat Bankası hesabı olan müşterilerinin listesini de yayınladı. Son işlem tarihini de açıklayan banka müşterinin parasını çekmediği taktirde hesabın TMSF’ye devredileceğini bildirdi.

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankası Ziraat Bankası, uzun yıllar bankada hesabı olanlar için resmî açıklama yayınladı. Hesabı ve bankada parası olanlar için uyarı yapan banka işlem yapılmayan hesapların devredileceğini belirtti.

BANKADA HESABI OLAN ÇEKSİN! PARANIZ DEVREDİLECEK

Bankada parasını unutulanlar için son başvuru tarihini açıklayan Ziraat Bankası, 15 Haziran 2023 tarihine kadar parasını çekmeyen müşterilerin hesaplarındaki paranın TMSF’ye devredileceğini aktardı.

Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.