Devlet’ten karne hediyesi geliyor! Takdir-teşekkür belgesini getiren5 bin 104 TL harçlığı kapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Başarı Teşvik Programı kapsamında devlet tarafından başarılı öğrencilere karne hediyesi veriliyor. Okullarında ve sınıflarında başarılı olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 5 bin 104 TL’ye varan ödemeler alacak. “Başarı Teşvik Programı başvuruları başladı mı?” sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte öğrencilere teşvik programı ödemesi için detaylar…

Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası adı altında sosyal ve dijital bir platform kuracaklarını ve bu kapsamda öğrencilere, çocuklara, ailelere, ev hanımlarına destek sağlayacaklarını aktarmıştı.

Karne günüyle birlikte Başarı Teşvik Programı gündemdeki yerini aldı. Başarı Teşvik Programı adı altında ilkokuldan üniversiteye sosyal yardım desteği üzerine sağlayacak başarı ödemelerinde asgari ücret baz alınacak.

Temmuz zammı öncesinde net 8 bin 506 TL olan asgari ücretin yüzde 60’ı sınıfta ilk 3, okulda ilk 5 öğrenciye karne hediyesi olarak verilecek.

Erdoğan projenin detaylarını şöyle açıkladı:

“Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60’ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.”

“Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK’ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.”

“Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız.”

DESTEK ÖDEMELERİ

Eğitim öğretim dönemi boyunca sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5’e girmesi halinde başarı sıralamasına göre yılda iki defa en fazla net asgari ücretin yüzde 60’ına kadar başarı desteği alacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleşen merkezi sınavda yüzde 5’lik dilime giren öğrenciler başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin iki katına varan tek seferlik başarı desteği elde edebilecek.

Meslek lisesi mezunlarına, bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar destek verilecek.

Lise mezunlarından, meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırıp kursunu tamamlayanlara kurs bitiminde en fazla net asgari ücretin yüzde 25’ine kadar kurs desteği sağlanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında ilk 500 binde yer alan öğrencilere tek seferlik olmak kaydıyla başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği verilecek.

İhtiyaç sahibi lisans öğrencisine her yıl eğitim süresinde aylık 300 TL destek. Üniversitede not ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrencilere net asgari ücret kadar destek

İlk 500’de yer alan üniversitelere yerleşen ihtiyaç sahibi öğrencilere yol, barınma ve burs desteği

Konuya dair açıklama şöyle:

“3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız.”