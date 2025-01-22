Dacia'dan ucuz SUV teklifi! 504,444 TL'lik kampanyalı fiyat açıklandı!

Dacia, Sandero Stepway modellerinde önemli bir fiyat avantajı sağladığı yeni kampanyasını duyurdu.

Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, ÖTV muafiyetinden faydalanarak daha düşük maliyetle sıfır kilometre bir SUV sahibi olabilecekler. Özellikle Ocak ayı sonuna kadar geçerli olan bu kampanya, araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat niteliğinde.

📌 Dacia Sandero Stepway Modellerinde ÖTV İndirimli Fiyatlar

Dacia, Sandero Stepway serisi için ÖTV indirimli fiyatlarını açıkladı. İşte 2025 yılı Ocak ayına özel olarak sunulan fiyat listesi:

Model ÖTV İndirimli Fiyat (TL)

Sandero Stepway Essential Tce 90 bg 504.444 TL

Sandero Stepway Essential Eco-G 100 bg 523.333 TL

Sandero Stepway Essential Tce 90 bg CVT 529.444 TL

Sandero Stepway Expression Tce 90 bg CVT 617.778 TL

Sandero Stepway Extreme Tce 90 bg CVT 645.556 TL

Bu modeller, engelli bireyler için ÖTV muafiyetli olarak satışa sunuluyor ve fiyatlar, belirlenen ÖTV indirimlerine göre hesaplanmış durumda.

🚗 Sandero Stepway: Şehir İçi ve Arazi Kullanımına Uygun SUV Deneyimi

Dacia Sandero Stepway, kompakt SUV segmentinde sunduğu fiyat-performans avantajı ile dikkat çekiyor. Aracın en büyük artıları arasında şunlar yer alıyor:

✅ Yüksek yerden yükseklik ile hem şehir içi hem de arazi kullanımına uygun yapı

✅ Geniş iç hacim sayesinde konforlu yolculuk deneyimi

✅ Yakıt tasarrufu sağlayan motor seçenekleri

✅ Güçlü süspansiyon sistemi ile uzun yol ve bozuk zeminlerde rahat kullanım

Özellikle 90 beygir gücündeki TCe motor seçeneği, hem ekonomik yakıt tüketimi hem de güçlü performansıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor.

⚡ Dacia'nın ÖTV İndirimli Araç Kampanyasından Kimler Faydalanabilir?

ÖTV muafiyetli araç satın alma hakkı, engelli bireyler için belirli koşulları sağlayan kişiler tarafından kullanılabiliyor. İşte ÖTV muafiyetli araç alabilecek kişiler:

✔ %90 ve üzeri engelli raporuna sahip bireyler

✔ Engelli bireyin birinci derece yakınları (veli veya vasi olarak yetkilendirilenler)

✔ %40-%89 arası engelli raporu olan bireyler, özel tertibatlı araç kullanabilir raporu ile

ÖTV indirimi sayesinde, normalde yüksek fiyatlara satılan sıfır araçlar çok daha uygun fiyatlarla satın alınabiliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com