Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz evlilik kredisi! 150.000 TL şipşak çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde birçok vadide bulunmuştu. Bu vaatlerden biri de evlenecek gençlere faizsiz evlilik kredisi verilmesiydi. Seçimin sona ermesi ile birlikte faizsiz evlilik kredisi desteğinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Nihayet büyümeye basıldı. Başvuru yapanlara Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz evlilik kredisi şipşak veriliyor. 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi ile ilgili detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile kurumunu güçlendirmek ve evlilikleri teşvik etmek için evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Seçim beyannamesinde yer alan krediye dair seçimler sonrasında araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayı itibariyle, evlilik kredisinin kimlere verileceği, evlilik kredisine nasıl başvuru yapılacağı, evlilik kredisinin hangi banka tarafından verileceği, evlilik kredisinde yaş sınırı olup olmadığı ve evlilik kredisinin tutarı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredinin detaylarına dair geçtiğimiz süreçte bilgilendirme bulundu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 2023

Evlilik kredisi çerçevesinde, iki yıl geri ödemez 48 ay vadeli 150 bin TL verilecek. Faizi krediye dair açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir” demişti.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik kredisi verileceğinin açıklanması sonrasında, nasıl ve ne zaman başvuru yapılacağı merak konusu oldu. Evlilik kredisi başvuru tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki haftalarda, krediye nasıl başvuru yapılacağına dair kamuoyuna bilgi verilmesi bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Evlilik kredisi başvurularının başlaması için heyecanlı bekleyiş devam ederken, kimlerin başvuruda bulunabileceği de merak ediliyor. Evlilik kredisinde yaş sınırı olup olmayacağı ve başvuru şartları ile ilgili açıklama yapılmadı. Başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağının açıklandığı süreçte, başvuru şartlarına ilişkin de bilgilendirmede bulunulması bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR

Yaz aylarının başlaması ve düğün sezonuna giriş yapılması ile birlikte, evlilik kredisinin hangi bankalar tarafından verileceği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre, evlilik kredisi Aile ve Gençlik Bankası tarafından verilecek. Aile ve Gençlik Bankası, ilerleyen süreçte kurulacak ve dijital ortamda hizmet verecek.