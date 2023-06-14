Cumhurbaşkanı onayladı! Emekli Kurban bayramı ikramiyesi artık iki katı oldu

Emekli bayram ikramiyesi zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda yani seçim öncesinde söz vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bu söz sonrası kurban bayramı ikramiyelerinin ne kadar olacağı merakla bekleniyordu. Nihayet beklenen açıklama geldi. Bugünkü kabine toplantısı sonrası emekli Bayram ikramiyesine zam kararı çıktı. Milyonlarca emekli bu haberle çifte bayram edecek Çünkü emekli Bayram ikramiyesine Okkalı zam geldi. Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi tam 2 katına yükseldi. Emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde…

Yıl başında gerçekleştirilen yüzde 30 zammın yanı sıra Mart ayında en düşük emekli maaşına yapılan 2000 TL'lik artış ve Ramazan Bayramı ikramiyesindeki zammıyla emeklilerin yüzü güldü. Ancak, emeklilere yapılan zamlarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Bayrama ve Temmuz ayına doğru yaklaşırken, emeklilere yeni zam müjdeleri de geliyor. Bu sefer bayram ikramiyesi emeklileri sevindirecek şekilde artacak. Çünkü emekli kurban bayramı ikramiyesine süper bir zam yapılıyor.

4000 TL'YE YÜKSEL CUMHURBAŞKANI ONAYLADI

Emekli bayram ikramiyesi tutarı 4000 TL'ye yükseliyor. 15 milyon emeklinin heyecanla beklediği bu zam haberinin kesinleştiği bildiriliyor. İddiaya göre, bayram ikramiyesi yüzde 100 oranında artacak. Yani Kurban Bayramı'ndaki emekli ikramiyesi 4000 TL olacak. Bakanlıkların çalışmalarını tamamladığı ve yeni zam oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu söyleniyor. Kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu rakama olumlu yaklaşıyor.

EN GEÇ 15 HAZİRAN'A KADAR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARDA

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeme tarihleriyle ilgili de merak edilen detaylar bulunuyor. Bayrama yaklaşırken, bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belirlendi. En geç 15 Haziran'a kadar emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. Bu da demek oluyor ki, bayramdan önce emekliler ödemelerini almış olacaklar.