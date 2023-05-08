Cumhurbaşkanı asgari ücretliyi unutmadı! Ara zam müjdesi İstanbul mitinginde geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 milyona yakın kişinin katıldığı büyük İstanbul mitinginde müjde üstüne müjde verdi. Emekli ve memur maaş zammı derken Asgari ücretle çalışanlara da büyük müjde geldi. Milyonlarca Asgari ücretli bu habere çok sevinecek Çünkü asgari ücrete Okkalı ara zam geliyor. Asgari ücrete ara zam tarihi de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden çalışmalarına başladı. Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammı rekora koşacak. Asgari ücretliyi sevindiren müjdenin detayları haberimizde...

ASGARİ ÜCRETLİYE 1000 TL EK ÖDEME

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar zam açıklamalarını yakından takip ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında 3 ay boyunca asgari ücret maaşlarına 1000 TL ek ödeme yapılacağını duyurdu. Nisan ayı enflasyon rakamları belli olurken asgari ücret zammı için gereken enflasyon oranı da netleşmeye başladı. Gözler Temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. İşte asgari ücretliyi sevindiren zam müjdesinin detayları…

EMEKLİLERE ZAM MÜJDESİ VERİLDİ

Seçime kısa bir süre kala yapılan açıklamalarda yakından takip ediliyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar merak konusu olurken nisan ayı enflasyon rakamları ile birlikte ilk 4 aylık zam oranı da netlik kazandı. Emekli maaşlarına yönelik birçok farklı iddialar gündemde yer alırken konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz günlerde 5000 TL olan emekli maaşlarının 7.500 TL'ye yükseltildiği duyurulurken yeni bir zam açıklaması bekleniyor. Temmuz ayında zam yapılacağı bilinirken çift maaş ödemesi de gündem de tartışılan konular arasında yer almaktadır. Emekli maaşları hakkında açıklama yapılması durumunda detayları sizlerle paylaşacağız.