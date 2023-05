Çocuğu olan ailelere devlet 7200 TL destek ödemesi verecek! Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor

Ülkemizde ekonomik anlamda sıkıntı çeken milyonlarca aile ve dolayısıyla ihtiyaçları karşılanmakta zorlanan çok sayıda çocuk anlamına geliyor. Devlet birçok konuda Türkiye’deki hanelere destek olmaya çalışırken bu desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklar için yapılan harçlık ödemelerinde aracılığı sağlıyor.

Hazine’den ayrılan bütçe ile Türkiye’deki milyonlarca çocuk için harçlık veriliyor.

Bu harçlık ödemeleri için anne ya da babaların müracaatı şart. Ayrıca belirli koşulları taşıyan haneler için ödemeler yatırılıyor. Çocuk sayısı baz alınarak her aileye belirli miktarda ödemeler yapılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve daha fazla çocuğu olanlar üzerinden hanelere yapılacak ödemenin miktarı belirleniyor. Peki, çocuklara harçlık başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen aileler hangi şartlara uymalı? İşte ayrıntılar...



7.200 TL ÇOCUK HARÇLIĞI AİLE BAKANLIĞI’NDAN



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukalr için ailelerine aylık olarak ödemeler yatırıyor. Yıllık bazda çocuklar için oldukça güzel bir harçlık miktarına tekabül ediyor. Minimum yapılan ödemeler yıllık bazda 4 bin 250 TL yaparken, maksimum ödeme alan aileler yıllık bazda çocuklarına 7 bin 200 TL harçlık almış oluyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Bileşeni Sosyal Yardımı olarak geçen bu destek Türkiye’deki milyonlarca aileye ulaşmaya devam ediyor. Başvuran aileler koşulları uygun ise ödemeleri takip eden ayda yatmaya başlıyor.



ÇOCUK BİLEŞENİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU



Çocuk bileşeni sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyen aileler başvurularını e-Devlet kanalı aracılığıyla her an ve her yerden gerçekleştirebilmektedir. İnternet üzerinden e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Çocuk Destek Bileşeni Başvuru” yazarak çıkan sayfadan adımları takip etmek yeterlidir.



ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ ÖDEME MİKTARLARI



Çocuk destek bileşeni çocuk sayısına göre anne ve babaya yatırılmaktadır. 1 – 2 çocuk için 350 TL aylık ödeme 3 çocuk için 450 TL’dir. 4 çocuk için 550 TL olan ödeme 5 ve üzeri içinse 650 TL’dir. Yıllık bazda bakıldığı zaman ailelere ekstra bir ihtiyaçlarında faydası dokunmaktadır. Ödemeler PTT üzerinden her ay 25’inde çekilmektedir.