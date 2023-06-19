Çocuğu olan ailelere bayram müjdesi: 3.000 TL destek ödemesi öncesi başvurular başladı

Aile Bakanlığı, çocuğu olan ailelere bayram öncesi sevindirici bir haber verdi. Yapılan açıklamaya göre, aileler çocukları için başvuruda bulunarak 3.000 TL tutarındaki ödemeyi alabilecekler. Bu destek, bayramdan önce hesaplara geçecek. Aileler için büyük bir kolaylık sağlayacak olan bu müjde, maddi açıdan rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Devlet, belirli bir yaşın üzerindeki çocuklara yönelik destek ödemelerine devam ediyor ve bu durum çocuklu aileler için müjdeli bir haber niteliği taşıyor. Belirli şartları yerine getirerek bu yardımdan faydalanma imkanı sunuluyor ve çocuklu aileler arasında 3000 TL'lik ödemenin nasıl alınacağı merak konusu oluyor.

Ekonomik zorluklarla mücadele eden öğrencilere destek sağlama amacıyla devlet, adımlar atmaya devam ediyor. Öğrencilere yönelik destek ödemeleri artarak devam ediyor ve bayram harçlığı niteliğindeki ödemeler için başvurular hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilere, bayram öncesine kadar 750 TL'lik bir ödeme alma imkanı sunuluyor. Belirlenen şartları yerine getiren öğrenciler, hemen 750 TL'lik ulaşım desteğiyle destekleniyor. Okullar kapansa da başvurular hala kabul ediliyor ve yıl boyunca yapılan ödemeler toplamda 3000 TL'yi bulabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yeniden göreve seçilmesiyle birlikte öğrencilere sağlanan desteği vurgulayarak, gözden kaçan bir destek ödemesini ön plana çıkardı. Aynı zamanda farklı şehirde yaşayan öğrenciler için de ulaşım yardımı uygulanması kararlaştırılmıştır.

Öğrenci ulaşım desteği, dikkat çeken destek ödemeleri arasında hızla yerini alıyor ve hala devam eden başvurularla birlikte "750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları nelerdir?" sorusu büyük ilgi görüyor.

Bu destek ödemesi, okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin hesaplarına hızlı bir şekilde aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "3294 sayılı kanun çerçevesinde yaptığımız sosyal yardımların temeli üzerinde duruyoruz. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Üniversite öğrencisi, 25 yaş altı ve lisans öğrencisi olan ailesinden uzakta eğitim gören öğrencilere yılda 2 kez gidiş-dönüş biletlerini biz temin edeceğiz" şeklinde ifadelerini kullandı.

Öğrenci yardımı sayesinde bayramda ailelerine kavuşacak olan öğrenciler, çift bayram sevinci yaşamaktadır. Üniversite öğrencileri ise 3000 TL gibi önemli bir ödeme almaktadır. Bu yeni yardım programı, 2023 yılında öğrencilere sunulan destekler arasında göz kamaştırmaktadır ve sosyal yardım alan ailelerdeki öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmayı hedeflemektedir.

Öğrenci yardımı için başvurular, ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ikametgah adreslerinde alınmaktadır. Yıl boyunca öğrencilere sağlanan bu yardım 3000 TL tutarında olup, bayramdan önce ödenerek bayram harçlığı niteliği taşımaktadır.