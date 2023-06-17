Çalışanlara da bayram ikramiyesi geliyor! Asgari ücretli bu habere çok sevinecek

Kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Milyonlarca çalışana bayram piyangosu vurdu! Vatandaşlar 'Kamuda çalışanlara ikramiye verilecek mi? Kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi yatacak mı?' sorularını araştırıyor. Beklenen haber sonunda geldi. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca çalışanın o tarihte hesaplarına ek ödeme yapılacak. Peki, kamu işçisi ikramiyeleri hangi tarihte verilecek? İşte detaylar haberimizde...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilere bayram öncesi ikramiyelerinin hesaplara yatacağını duyurdu. Yapılan açıklama sonrası gözler kamu çalışanlarının bayram ikramiyesine çevrildi. "Kamuda çalışanlara ikramiye ne zaman verilecek?" sorusu merakla araştırılırken beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca çalışana bayram piyangosu vurdu! O tarihte hesaplara yatacak. Peki 2023 kamu işçisi ikramiyeleri hangi tarihte verilecek? Kamu işçilerinin bayram ikramiyesi ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları ve bayram ikramiyelerinde son dakika gelişmeleri...

MİLYONLARCA ÇALIŞANA BAYRAM PİYANGOSU! O TARİHTE HESAPLARA YATACAK

Milyonlarca çalışana müjdeli haber geldi! Son dakika haberine göre, kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilmesi kararlaştırılan ikramiyenin ilk yarısı Kurban Bayramı öncesinde, 23 Haziran'da yatırılacak. İkramiyelerin ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta hesapta olacak.

KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı Kurban Bayramı'ndan önce 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE TARİHLERİ DE BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şöyle:

Maaşını ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da

Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da

Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da

Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da

Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Haziran'da alabilecek.